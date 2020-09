Messe Berlin GmbH

BOOT & FUN inwater legt los

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

BOOT & FUN inwater ist einzige Inwater-Veranstaltung in Deutschland in diesem Jahr und lädt zum Schauen, Testen sowie Kaufen nach Werder (Havel) ein

In diesem Jahr zeigt die BOOT & FUN inwater vom 4. bis 6. September 2020 als einzige Veranstaltung in Deutschland Boote in ihrem Element. Der Event präsentiert die aktuellen Trends und lädt in die Blütestatt Werder (Havel) zum Schauen, Testen und Kaufen ein. Mit einem Ausstellerzuwachs von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erwartet die Besucher somit nicht nur ein einzigartiges, sondern auch ein besonders umfangreiches Angebot rund um den Wasser- und Outdoorsport. Bereit stehen Boote der Marken Bavaria, Fjord, Galeon, Jeanneau, Marex, Prestige, Sea Ray sowie erstmalig in diesem Jahr auch von Aquador, Beneteau, Nimbus und Finval. Vergrößert hat sich ebenfalls das Repertoire an Hausbooten und Angelbooten auf der Schau.

Edel auch auf den Straßen unterwegs

Die BOOT & FUN inwater bietet den Gästen nicht nur Sportliches und Stylisches auf dem Wasser, sondern auch für die Straßen. Aston Martin, Daimler, Audi sowie Volkswagen sind mit ihren neusten Modellen vor Ort und bieten teilweise Probefahrten auf einer Teststrecke an.

Auf der BOOT & FUN inwater gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsregeln.

Mehr Infos zur BOOT & FUN inwater finden Sie hier.

Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook und Instagram.

Das sagen Aussteller vor Beginn der Veranstaltung

"Für uns ist das Besondere an der BOOT & FUN inwater, dass die Boote und Yachten in ihrem Element Wasser zu entdecken und erleben sind. Wir sind sehr stolz, dass die Veranstaltung zum dritten Mal in unserer Marina Havelauen in Werder (Havel) im schönsten Binnenrevier Europas stattfindet", Armin Burchardi, 1. Vorsitzender Werder Maritim e.V.

"Wir freuen uns sehr auf die BOOT & FUN inwater, da es für uns und die meisten Kunden die erste Messe seit Februar ist. Ich finde es besonders wichtig, dass wir alle wieder nach vorne blicken und den erholsamen Wassersport wieder leben können. Ich vermute, dass die BOOT & FUN inwater dieses Jahr einen besonderen Stellenwert hat und damit auch eine enorme Wirkung für Markt und Kunden. Da sie im Hafen und damit draußen stattfindet, ist es für uns alle leichter, die Hygiene-Maßnahmen umzusetzen", Meik Lessing, Enjoy Yachting.

"Als Aussteller der ersten Stunde kommen wir immer wieder gerne zur BOOT & FUN inwater. Die Mischung aus Messe mit wirklichen Kaufinteressenten und Veranstaltung für Jedermann macht die inwater so attraktiv für uns", Torben Thies, VMG Marine GmbH.

"Wir wollen unsere Marke NUVA YACHTS bekannter machen und natürlich auch gerne Boote verkaufen. Wir hoffen darauf, dass die ansprechende Präsentation im Wasser den Style und die Vorzüge dieser modernen Boote zum Vorschein kommen lässt. Wir sind das erste Mal bei der BOOT & FUN inwater und freuen uns auf den Event", Thomas Bohrer, Yachtzentrum Damp.

"Wir freuen uns, dass wir in einer der schönsten Marinas Brandenburgs unsere Festrumpfschlauchboote in ihrem Element den interessierten Besuchern vorstellen können. Von Händlerkollegen wissen wir um den Reiz der die BOOT & FUN inwater durch ihr maritimes Flair für Besuchern und Ausstellern ausmacht", Stefan Steinkröger, Ribcenter GmbH.

"Ich freue mich auf eine gute Messe in einer schönen Location, nette Kunden und gute Geschäfte. Und ich hoffe auf tolles Wetter", Aleksandr Volkovskij, FINVAL BOATS.

BILDUNTERSCHRIFTEN

Bild 1 - BOOT & FUN inwater Ausblick

Bild 2 - BOOT & FUN inwater Datum

Bild 3 - BOOT & FUN inwater Daniel Barkowski, Projektleiter

Über die BOOT & FUN BERLIN

Die BOOT & FUN BERLIN präsentiert vom 19. bis 22. November 2020 im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- sowie Modellvielfalt rund um den Wasser- und Outdoorsport. Hier lassen Wassersportbegeisterte die Saison ausklingen und informieren sich über die neuesten Trends des kommenden Jahres. Die Auswahl reicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten und eindrucksvollen Hausbooten bis hin zu gepflegten Gebrauchtbooten. Rudern, SUP, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren - angesagte Wassersportarten können hier vor Ort ausprobiert werden. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot und AUTOTAGE BERLIN. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.

Pressekontakt:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit BOOT & FUN BERLIN:

Christina Thomas

Junior PR Manager

T +49 30 3038-2342

christina.thomas@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell