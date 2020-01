Pressetermine/presserelevante Veranstaltungen - Alle aktuellen Pressetermine finden Sie auch im Internet unter www.gruenewoche.de

Messe Berlin GmbH

Mittwoch, 15. Januar

09.45 - 10.15 Uhr Pressegespräch und Fototermin mit Bauernpräsident Joachim Rukwied Kontakt: Gordan Otto Möbus, Tel.: +49 (0)30 8145555-60 E-Mail: g.moebus@moderne-landwirtschaft.de Ort: ErlebnisBauernhof, Halle 3.2 10.45 - 11.00 Uhr Auftaktfoto anlässlich der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche Berlin 2020 Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, vor Raum C 11.00 - 12.00 Uhr Eröffnungs-Pressekonferenz der Messe Berlin anlässlich der Internationalen Grünen Woche Berlin 2020 Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C 12.00 - 13.00 Uhr Politische Pressekonferenz des Bio-Spitzenverbandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) Kontakt: Joyce Moewius, Tel.: +49 (0)30/28482 307, E-Mail: presse@boelw.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 13.00 - 14.00 Uhr Pressekonferenz Bundesverband Deutscher Milchviehhalter BDM e.V. Kontakt: Hans Foldenauer, M: +49 (0)170 56380 56, E-Mail: h.foldenauer@bdm-verband.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 15.00 - 16.00 Uhr Pressekonferenz Landschafft Verbindung Kontakt: Dirk Andresen, Mobil: 0173-8762469, E-Mail: presse@landschafftverbindung.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B Donnerstag, 16. Januar 10.00 - 10.45 Uhr Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Christiane Löw, Tel.: 06172/7106 188, E-Mail: info@vdaj.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C 10.45 - 11.00 Uhr Vergabe des VDAJ-Kommunikationspreises 2020 durch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied Kontakt: Christiane Löw, Tel.: 06172/7106 188, E-Mail: info@vdaj.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C 11.00 - 11.45 Uhr Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Christiane Löw, Tel.: 06172/7106 188, E-Mail: info@vdaj.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C1 1.45 Uhr - 12.15 Uhr Rundgang mit Journalisten durch die Halle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Anmeldungen bitte per Mail an: pressestelle@bmel.bund.de Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: Halle 23a 12.00 - 13.00 Uhr Pressekonferenz AgrarBündnis in Kooperation mit Neuland "AgrarBündnis präsentiert Kritischen Agrarbericht 2020 und nimmt Stellung zu aktuellen agrarpolitischen Themen" Kontakt: Dr. Frieder Thomas, Mobil: +49 (0) 151 6251 1652, E-Mail: thomas@agrarbuendnis.de Ort : Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 13.00 - 14.00 Uhr Pressekonferenz Bioland e.V. Auf dem Podium werden Spiegel-Redakteurin Michaela Schießl, Bioland-Präsident Jan Plagge und der Bioland-Landwirt und Geschäftsführer vom Wassergut Canitz in Leipzig, Bernhard Wagner das Spannungsfeld der Bauernproteste, der gesellschaftlichen Ansprüche und des Politikversagens diskutieren, aber auch Lösungswege herausstellen. Kontakt: Susanne Rihm, Tel.: +49 6131 23979 25, E-Mail: susanne.rihm@bioland.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 14.00 - 15.00 Uhr Gemeinsames Pressegespräch von IVA, UFOP und UNIKA. Kartoffeln aus Übersee, Rapsöl aus der Ukraine? Regionaler Anbau auf der Kippe Kontakt: Martin May, IVA, Pressseprecher, Maik Baumbach, IVA, Kommunikation, Tel.: +49 (0)69 2556-1249/-1268, E-Mail: may.iva@vci.de; baumbach.iva@vci.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 15.00 - 16.00 Uhr Pressekonferenz European Milk Board asbl (EMB) "Wie kann die EU-Milchproduktion klimagerecht sowie sozial und ökonomisch nachhaltig werden?" Kontakt: Vanessa Langer,Tel.: +32 (0)2 808 1935, E-Mail: office@europeanmilkboard.org Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 16.00 - 17.00 Uhr Pressekonferenz der Europäischen Kommission mit EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski und Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Claudia Guske, Tel.: +49 (30) 2280-2190, E-Mail: claudia.guske@ec.europa.eu Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C 18.00 Uhr Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche Berlin 2020 (nur mit gesonderter Einladung) Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de Ort: CityCube Berlin, Halle B Freitag, 17. Januar Ca. 8.00 Uhr Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2020 Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0) 30/ 3038 2218, E-Mail: wolfgang.rogall@messe-berlin.de Ort: Halle 10.2 Partnerland Kroatien 09.00 - 09.30 Uhr Pressekonferenz Partnerland Kroatien mit Marija Vuckovic, Landwirtschaftsministerin von Kroatien und Luka Burilovic, Präsident der Wirtschaftskammer Kontakt: Landwirtschaftsministerium von Kroatien, Maja Popovic, Tel: +385 1 6109 257, E-Mail: maja.popovic@mps.hr Ort: Halle 10.2 10.30 - 12.30 Uhr Eröffnungsempfang des ErlebnisBauernhofs Mit namenhaften Vertretern aus Politik und der Agrarbranche (u.a. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft) und Diskussionsveranstaltung zur Frage, wie die moderne Landwirtschaft mithilfe digitaler Lösungen das Klima schützen kann (Teilnehmer: Prof. Klaus Lutz, Vorstandsvorsitzender BayWa AG, Dr. Josef Bosch, Geschäftsführer FarmFacts GmbH, Christoph Heinrich, WWF Vorstand Naturschutz, Carina Konrad, FDP-Abgeordnete im Deutschen Bundestag mit dem Kernthema Digitalisierung der Landwirtschaft, Simone Kaiser, Stellvertretende Leiterin Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI)) Kontakt: Gordan Otto Möbus, Tel.: +49 30 8145555-60 E-Mail: g.moebus@moderne-landwirtschaft.de, Ort: ErlebnisBauernhof, Halle 3.2 11.30 Uhr Eröffnung des finnischen Pavillons Wir bitten Sie höflichst darum, Ihre Teilnahme bis spätestens Mittwoch, den 15.1. um 16 Uhr durch eine Mitteilung an anna.salminen@mmm.fi zu bestätigen. Bitte teilen Sie uns dabei auch mit, ob Sie eine Eintrittskarte benötigen, damit wir diese am Eingang unter Ihrem Namen bereitlegen können. Die reservierten Eintrittskarten sind bei unserer Kontaktperson abzuholen, die Sie am Freitag, den 17.1. zwischen 10 und 11 Uhr am Südeingang des Messegeländes erwartet. Kontakt: Anna Salminen, Tel.: +358 50 358 8793, E-Mail: anna.salminen@mmm.fi Ort: Halle 8.2 11.30 - 13.00 Uhr Pressegespräch Firma Steyr - Vorstellung Konzept Traktor Kontakt: Anna Bouten, T: +49 2426-903610, E-Mail: bouten@agro-kontakt.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 12.00 Uhr Weltpremiere + Verkostung der veganen "Incredible Wurst" von Nestlé / Garden Gourmet - Miguel Serrano, verantwortlich für die Weiterentwicklung des Veggie-Segments in Europa und - Heike Miéville-Müller, Markenverantwortliche in Deutschland bei Garden Gourmet freuen sich mit Ihnen zu diskutieren: - Warum die Deutschen die Trendwende zum "Veggie-Fleisch" treiben? - Hat die Vurst es in sich, um uns zu weniger Fleischkonsum zu bewegen? - Nach Burger, Hack und Vurst: Welche Chancen sieht Nestlé noch bei veganen Produkten? Kontakt: Alexander Antonoff, Vice Head of Corporate Communications, Head of Media Relations, Nestlé Deutschland AG, T: +49 69 6671 E-Mail alexander.antonoff@de.nestle.com Ort: Halle 3.2, Stand 146 12.30 Uhr Offizielle Eröffnung der Blumenhalle "Natur in ihrer ganzen Vielfalt" 13:00 Uhr: Talk mit Armin Rehberg, Vorstandvorsitzender Landgard eG 13:15 Uhr: Eventact Blümchen (Jasmin Wagner) 13:45 Uhr: Talk & Startschuss der "Blümchen-Serie" Erleben Sie, wie die Landgard Initiative "Blumen 1000 gute Gründe" die Blumenhalle in 2020 unter dem Motto "Natur in ihrer ganzen Vielfalt" mit einem neuen ganzheitlichen Konzept zum Blühen bringt. Bitte melden Sie sich per Mail an unter: events@reichertplus.com, Anmeldeschluss: 13.01.2020. Kontakt: Nina Keune, Tel.: 02839591127, Email: nina.keune@landgard.de Ort: Eventbühne, Halle 9 14.15 - 14.45 Uhr Rundgang auf der GFFA-Innovationsbörse mit Julia Klöckner. Anmeldungen bitte per Mail an: pressestelle@bmel.bund.de Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: CityCube Berlin 14.50 Uhr - 15.05 Uhr Standeröffnung mit Brotbotschafter: Christian Lindner besucht die Schaubackstube des Bäckerhandwerks Kontakt: Meike Bennewitz, Tel.: 030 20 64 55 56, E-Mail: presse@baeckerhandwerk.de Ort: Halle 3.2 Stand 143 15.00 - 15.15 Uhr Teilnahme an der Preisverleihung GFFA Science Slam mit Julia Klöckner Anmeldungen bitte per Mail an: pressestelle@bmel.bund.de Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: Halle 23a 16.00 - 16.45 Uhr Rede bei der EU High Level Konferenz "The future of global production under the threat of ASP" mit Julia Klöckner Inhalte der Rede: Afrikanische Schweinepest. Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: Halle 27 Samstag, 18. Januar Ländertag Thüringen Ort: Halle 20 Ländertag Mecklenburg-Vorpommern Ort: Halle 5.2b 08.20 - 14.00 Uhr Teilnahme an der Agrarministerkonferenz im Rahmen der Global Forum for Food and Agriculture (GFFA). - 09:00 Uhr: Beginn - 12.00 Uhr: Pressestatement mit Bundesministerin Julia Klöckner - 14:00 Uhr: Internationale Pressekonferenz mit Bundesministerin Julia Klöckner Inhalt der Rede: Bedeutung des Handels für die Welternährung Hinweis an die Pressevertreter: Wir bitten unbedingt um Akkreditierung bis zum 15. Januar 2020, 18.00 Uhr an Pressestelle@bmel.bund.de Enthalten sein muss: - Vor- und Zuname - Geburtsdatum - Geburtsort - Firma/Redaktion - Funktion - Telefonnummer - Mail-Adresse

Bitte finden Sie spätestens sich 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Veranstaltungsort ein. Bei der Kontrolle zum Einlass empfehlen wir Ihnen, die Garderobe abzugeben. Wer davon Abstand nehmen möchte, muss mit einer längeren Kontrollzeit rechnen. Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: Auswärtiges Amt, Zugang über: Unterwasserstraße 10, 10117 Berlin 11.00 - 12.30 Uhr "Unsere Mobilität der Zukunft - Perspektiven für die Ländlichen Räume" - Tim Rath, Vertreter von MOQO / Digital Mobility Solutions GmbH. Tim Rath, Vertreter von MOQO / Digital Mobility Solutions GmbH stellt sich auf der Grünen Woche 2020 im Expertinnen- und Experten-Gespräch "Unsere Mobilität der Zukunft - Perspektiven für die Ländlichen Räume" den Fragen des Publikums zu Mobilitätslösungen auf dem Land. Kontakt: Michael Minis (CEO); Tel.: 0151 467 063 86, E-Mail: michael.minis@moqo.de Ort: Halle 27, Circus-Ubuntu-Wagen. Sonntag, 19. Januar Ländertag Baden-Württemberg Ort: Halle 5.2b 10.00 - 11.00 Uhr Rede auf der Jugendveranstaltung vom Bund der Deutschen Landjugend, sowie Gespräch mit Bundesvorstand und Julia Klöckner auf der Bühne. Anschließend Teilnahme von Frau Julia Klöckner an einer Gesprächsrunde mit Herrn Rukwied und Frau Bentkämper. Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: CityCube Berlin, Halle B 11.30 - 12.30 Uhr Grußwort beim Treffen mit den regionalen deutschen Produktköniginnen & -königen der Arbeitsgemeinschaft "Deutsche KönigInnen" e. V. mit Julia Klöckner. Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.de Ort: Halle 23a 11.00 - 11.45 Uhr meet&eat - das Bloggertreffen Treffpunkt: 10.45 Uhr, Halle 27 am BÖLN-Stand (Stand-Nr. 310). Kontakt: Thomas Kollritsch, Tel: 0228 410028-43, Email: thomas.kollritsch@mp-gmbh.de Ort: Halle 27, Stand 310 15.15 - 15.45 Uhr Prämierung der Preisträger im bundesweiten Wettbewerb der Schulen zur "Zukunft der Landwirtschaft" Der i.m.a-Vorsitzende und Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, ehrt die Preisträger Kontakt: Bernd Schwin, Tel.: +49 151 12394239, E-Mail presse@ima-agrar.de Ort: ErlebnisBauernhof, Halle 3.2, Bühne vom Hofcafé towski 14.00 - 15.00 Uhr Parade der Produktköniginnen und -könige aus ganz Deutschland Kontakt: Gordan Otto Möbus, Tel.: +49 30 8145555-60 E-Mail: g.moebus@moderne-landwirtschaft.de, Ort: ErlebnisBauernhof, Halle 3.2 Montag, 20. Januar Ländertag des Freistaates Sachsen Ort: Halle 21b Ländertag Sachsen-Anhalt Ort: Halle 23b Ländertag Brandenburg Ort: Halle 21a 13.30 Uhr Foto-Pressetermin zum Thema Nutri-Score Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Nestlé Deutschland AG Marc Boersch Kontakt: Alexander Antonoff, Tel.: +49 69 6671 2557, E-Mail: Alexander.Antonoff@de.nestle.com Ort: Halle 3.2, Stand 146 14.00 - 14.15 Uhr Offizieller Brotanschnitt: Verkündung Brot des Jahres 2020 mit Bundesministerin Julia Klöckner Kontakt: Meike Bennewitz, Telefon: 030 20 64 55 56, E-Mail: presse@baeckerhandwerk.de Ort: BMEL-Bühne, Halle 23a Dienstag, 21. Januar 11.30 - 12.45 Uhr Pressekonferenz Bundestierärztekammer Berlin Thema: "Animal Hoarding | Tierseuchen (Afrikanische Schweinepest)" Kontakt: Katharina Klube, Tel: +49 (0) 30 201 43 38 70, E-Mail: klube@btkberlin.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B 13.00 - 14.30 Uhr Pressegespräch Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS e.V. Umwelt und Klima: Stärkewirtschaft ist Teil der Lösung - Rohstoffe aus Deutschland sind die Basis Wir bitten um Anmeldung: Kontakt: Anne-Kristin Barth, T +49 (0)30 2123369 34, E-Mail: anne-kristin.barth@vgms.de Ort Halle 6.3, Pressezentrum, Raum 110 16.00 - 17.00 Uhr Pressekonferenz Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. "Pflanzenzüchtung in Deutschland - ein Hidden Champion?!" Kontakt: Ulrike Amoruso-Eickhorn, Tel.: +49 (228) 98581-17, E-Mail: ulrike.amoruso@bdp-online.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B Mittwoch, 22. Januar 11.00 - 12.00 Uhr i.m.a Schülerpressekonferenz "Zukunft der Landwirtschaft: Visionen, Wünsche, Perspektiven, Hoffnungen" Kontakt: Bernd Schwintowski, Tel.: +49 151 12394239, E-Mail: presse@ima-agrar.de Ort: Halle 3.2, Bühne vom "ErlebnisBauernhof"

