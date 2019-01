Messe Berlin GmbH

Auf das richtige Pferd gesetzt: Reitsportevent HIPPOLOGICA begeistert Besucher der Grünen Woche

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Volle Zuschauerränge, Trubel in den Hallen und viel Spaß für Pferdesportfans, Reiter und Familien - das ist die Bilanz nach vier Tagen HIPPOLOGICA. In diesem Jahr fand das größte Hallenreitsportturnier der Hauptstadt zum zweiten Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) statt. Aus Sicht von IGW-Projekt-leiter Lars Jaeger ist die Kombination von Pferdemesse und Grüner Woche ein voller Erfolg: "Die Live-Atmosphäre bei den Turnieren war grandios. Die Zuschauer sind ganz dicht dran und erleben die Wettkämpfe hautnah - ein tolles Erlebnis für Jung und Alt."

Das sportliche Veranstaltungsprogramm mit insgesamt 17 Wettbewerben wurde vom Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. erstellt. Geschäftsführer Peter Fröhlich zeigt sich zufrieden mit dem Messeverlauf: "Die Internationale Grüne Woche bietet uns eine perfekte Bühne, um den Pferdesport in seiner großen Bandbreite zu präsentieren und neue Zielgruppen für diesen vielseitigen und immer wieder faszinierenden Sport zu begeistern."

André Thieme gewinnt Großen Preis der HIPPOLOGICA Berlin Er kam, sprang und siegte. Auf dem Heimweg von der Körung in München nach Mecklenburg-Vorpommern schaute André Thieme spontan am Sonntag auf dem Messegelände unter dem Funkturm vorbei und nahm gleich den Großen Preis der HIPPOLOGICA Berlin entgegen. Mit seinem Pferd Crazy Girl meisterte er den Parcours mit der einzigen Doppel-Nullrunde in 45,73 Sekunden in der entscheidenden Siegerrunde. "Es hat ja schon ein paar Mal geklappt, dass ich hier nur am Sonntag gesprungen bin. Ich bin ja schon Dauergast auf der HIPPOLOGICA", lacht Thieme. Mit großer Anteilnahme verfolgte das Publikum auf den dicht besetzten Rängen das knapp zweistündige anspruchsvolle Springen der Klasse S** und fieberte bei jedem Sprung mit.

Über den Gewinn der HIPPOLOGICA-Masters SPRINGEN freute sich Michael Kölz aus Sachsen mit Cicero's Isaura: "Ich hatte schon gehört, dass sich das Reitturnier hier gut entwickelt hat und bin das erste Mal hier. Von der Messe bin ich positiv überrascht. Durch die Kombination mit der Grünen Woche kommt ein wechselndes Publikum hinzu. Auf diese Weise lassen sich viele neue Leute für Pferde und den Reitsport begeistern."

Auch das Hindernisfahren für Zweispänner am Samstagnachmittag versetzte die randvoll besetzte Halle 25 in Euphorie. Die Zuschauer jubelten den Fahrern und ihren Helfern, die auf dem Wagen mit vollem Körpereinsatz für den Gewichtsausgleich sorgten, zu. Den Sieg der HIPPOLOGICA-Masters FAHREN errang Bettina Winkler vom Reit- und Fahrverein Gestüt Bretmühle mit ihren Pferden Hofmeister und Rapunzel. "Hier kann man unseren Sport einem großen Publikum präsentieren. So ein Umfeld hat man sonst auf keinem Turnier", freute sich Bettina Winkler.

Zwei Dressurwettkämpfe wurden auf der HIPPOLOGICA ausgetragen. Aus dem Finale im "Bernhard-von-Albedyll-Jugend-Förderpreis 2018/19" ging der 17-jährige Franz Otto Damm aus Sachsen-Anhalt als Sieger hervor. Den Nürnberger Burg-Pokal der Junioren Berlin-Brandenburg errang Henriette Weishaupt auf Fats Domino vom Reitverein Eichkamp Berlin.

Die vollständigen Ergebnisse der Turniere stehen online unter www.lpbb.de

Stimmen zur HIPPOLOGICA 2019:

Björn Schroeder, Chefredakteur "Reiten und Zucht": "Es war gut, dass die Messe zum zweiten Mal in der Integration mit der Grünen Woche stattfand. Internationale Top-Sportler und die besten Reiter aus der Region waren am Start. So konnte ein großes Publikum die volle Bandbreite an Themen aus der Pferdewelt kennenlernen."

Robert Bruhns, Vize-Landesmeister Berlin-Brandenburg: "Die Kombination von HIPPOLOGICA und Grüner Woche ist super, auch die einzelnen Turnierprüfungen sind gut aufgeteilt. Es macht immer mehr Spaß, in gefüllten Hallen aufzutreten, selbst auf dem Abreiteplatz ist die Stimmung groß. Auch dass die Messe jetzt im Januar statt im Dezember stattfindet, gefällt mir gut. Im Januar sind die Pferde besser im Gang, da wir vorher schon auf dem Turnier in Neustadt-Dosse waren."

Wolfhard Westphal vom RFV Frauenhagen e.V., Zweispännerfahren: "Für uns Fahrer ist es super, dass die HIPPOLOGICA das Zweispänner-fahren in die Grüne Woche integriert hat. Dadurch haben wir noch mehr Zuschauer. Und das spornt natürlich an, hier die beste Leistung zu geben."

Martin Grell, Geschäftsführer ProSAANI: "Das HIPPOFORUM war in diesem Jahr besser besucht. Einige Besucher kamen nur wegen der Vorträge zur Messe. Eine wichtige Funktion der HIPPOLOGICA ist es, wieder eine Verbindung zwischen Großstadt-bewohner und Tier herzustellen. Pferde geben den Menschen ja viel zurück, manche sehen sie schon in der Rolle des Therapeuten."

Moirin Ferlemann, Trainerin bei "Weinzierl Horsemanship": "Durch die Einbindung der HIPPOLOGICA in die Grüne Woche trafen wir auf weniger Fachbesucher, konnten aber dennoch einige neue Kunden gewinnen. Wir waren einer der Wenigen, die die "Freiarbeit" mit Pferden vorführten. Unsere Vorführungen erhielten eine gute Resonanz."

Astrid Liske-Schmitz, Geschäftsführerin, Gut Marggraffshof: "Die gesamte Organisation für uns Aussteller und die Versorgung der Tiere auf der Messe liefen sehr gut. Wir präsentierten hier mit den Shire-Horses die größte Pferderasse der Welt. Deren Unterbringung und Sicherheit, sowie die Versorgung mit Wasser, Heu und Einstreu - das war alles optimal geregelt."

Christine Möller, Vorstandsvorsitzende "Eselsfreunde im Havelland": "Wir waren zum 5. Mal auf der HIPPOLOGICA und zum 18. Mal auf der Grünen Woche und fühlten uns wieder sehr gut aufgehoben. Es ist ein schönes Miteinander hier zwischen Pferdesportlern und Tierliebhabern. Pferdezüchter und Besucher interessieren sich zunehmend für die artgerechte Haltung von Eseln."

Ümit Göycali, Springstar: "Die Logistik für den Auf- und Abbau ist hier phantastisch, die Location an sich ist ideal und die ganze Messe ist hochprofessionell organisiert. Die HIPPOLOGICA sollte jedoch in Zukunft wieder als separate Messe statt-finden, denn durch den Riesenansturm auf der Grünen Woche dauern die An- und Abfahrten für Aussteller, Reiter und Publikum viel länger."

Anja Koch, Reitsport Manski: "Der neue Reitring in Halle 26 und auch die unmittelbar daneben liegende Tierhalle sorgten für eine hohe Publikumsfrequenz an unseren Ständen. Die Halle selbst war mit ihren breiten Wegen schön offen gehalten."

Aktuelle Fotos finden Sie hier: www.hippologica.de/Presse/Pressefotos

Über die HIPPOLOGICA: Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt findet seit 2018 zum Abschluss der Internationalen Grünen Woche auf dem Messegelände in Berlin statt. Unter dem Motto Sport, Show und Shopping finden Reiter, Pferdesportfans und Züchter in den Hallen 25 und 26 ein breites Angebot rund ums Pferd. Außerdem profitieren sie von dem vielfältigen Angebot der Internationalen Grünen Woche.

Pressekontakt:

Christine Franke

PR Manager

c.franke@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell