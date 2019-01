Ausgezeichnet: Die Preisträger der ITB BuchAwards 2019 stehen fest

Berlin (ots) - Die Preisträger sind unter anderem Cristina Mittermeier und Paul Nicklen, Andrew Solomon, Marco d'Eramo, Olivier Rolin, Per J. Andersson, Joshua Foer mit Dylan Thuras und Ella Morton, Matias Faldbakken, Elke Heidenreich und Tom Krausz, Ilija Trojanow, Roberto Saviano und Giovanni di Lorenzo, Frank Vorpahl, Stephan Orth, Peter Hinze, Fredy Gareis, Rüdiger Frank und Verleger Roland Esterbauer Berlin, 14. Januar 2019 - Die Jury hat die Preisträger der ITB BuchAwards 2019 ermittelt. Der Länderpreis ist Malaysia gewidmet, dem offiziellen Partnerland der ITB Berlin vom 6. bis 10. März 2019. Ausgezeichnet wurde in dieser Kategorie der Reiseführer "Malaysia - Brunei und Singapore" von Moritz Jacobi sowie Mischa, Renate und Stefan Loose (Stefan Loose Travel Handbücher). Ziel der ITB BuchAwards ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das breite Spektrum interkulturell bedeutender Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Die Preisverleihung der ITB BuchAwards 2019 findet am Freitag, 8. März 2019, 16 Uhr, im Palais am Funkturm (Messe Berlin), der neuen Award Location der ITB Berlin, statt.

Zum zweiten Mal in Folge vergibt die Jury der ITB BuchAwards im Vorgriff auf die Frankfurter Buchmesse reisebezogene Auszeichnungen in der Kategorie "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse" (2019: Norwegen). Prämiert wurden "Stefan Loose Travel Handbücher", das "Travel Handbuch Norwegen" von Aaron und Michael Möbius sowie das im Verlag Reise Know-How erschienene, vierbändige Reiseführerwerk für Norwegen von Martin Schmidt. Den besten Guide für das deutsche Städtereiseziel Hamburg hat Matthias Kröner mit seinem gleichnamigen Band aus dem Michael Müller Verlag vorgelegt.

Den zunehmend nachgefragten und geopolitisch brisanten Reisezielen Nord- und Südkorea widmet sich differenziert und aufklärend der Trescher Verlag mit den Titeln "Südkorea" von Klaus A. Dietsch und "Nordkorea" von Arno Maierbrugger. Beide Guides sind eine wichtige Ergänzung für das Buch "Unterwegs in Nordkorea" (DVA) des Ostasienwissenschaftlers und Nordkoreaexperten Rüdiger Frank, der als grundlegende Lese- und Informationsempfehlung ausgezeichnet wurde.

Der »LifetimeAward« ging an Roland Esterbauer. Der Verleger wird mit dem Preis für sein vielfältiges und umfangreiches Programm an Radreise- und Wanderführern sowie den dazugehörigen Landkarten geehrt.

Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich nationale und internationale Publikationen in vielfältigen Kategorien und aktuellen Themenbereichen aus. Dabei kooperiert die ITB Berlin mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.

Die ITB BuchAwards 2019: Kategorien, Preisträger und ihre Verlage im Überblick

DestinationsAward "Malaysia"

Moritz Jacobi, Mischa Loose, Renate Loose, Stefan Loose "Malaysia - Brunei und Singapore" Stefan Loose Travel Handbücher

Länderwissen - aktuell: Nord- und Südkorea

Rüdiger Frank "Unterwegs in Nordkorea. Eine Gratwanderung" DVA Klaus A. Dietsch "Südkorea. Vom Bärenland zum Tigerstaat. Unterwegs zwischen Seoul und Jeju" Trescher Verlag

Arno Maierbrugger "Nordkorea. Geschichte, Kultur, Sehenswürdigkeiten" Trescher Verlag

Touristisches Fach-/Sachbuch

Kerstin Heuwinkel "Tourismussoziologie" utb. Susanne Götze "Land unter im Paradies. Reportagen aus dem Menschenzeitalter" oekom

Marco d'Eramo "Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters" Suhrkamp zudem Preisträger in der Kategorie »KulturEN«

Touristische Kartografie/Atlaswerke

Entdeckeratlas Joshua Foer, Dylan Thuras & Ella Morton "Atlas Obscura. Entdeckungsreisen zu den verborgenen Wundern der Welt" Mosaik

Globus "Columbus Globus Duo Alba Swarovski" Columbus

Deutsche Reisegebiete - Hamburg

Matthias Kröner "Hamburg" Michael Müller Verlag

Stefanie Sohr, Volko Lienhardt "52 kleine & große Eskapaden in und um Hamburg" DuMont Reiseverlag

KulturEN

Roberto Saviano, Giovanni di Lorenzo "Erklär mir Italien! Wie kann man ein Land lieben, das einen zur Verzweiflung treibt?" Kiepenheuer & Witsch

Kurt Andersen "Fantasyland. 500 Jahre Realitätsverlust. Die Geschichte Amerikas neu erzählt" Goldmann

Marco d'Eramo "Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters" Suhrkamp zudem Preisträger in der Kategorie "Touristisches Sachbuch"

Das literarische Reisebuch Elke Heidenreich, Tom Krausz "Alles fließt. Der Rhein Eine Reise | Bilder | Geschichten" Corso/Verlagshaus Römerweg

Das besondere Reisebuch:

Leidenschaft "Reisen"

Ilija Trojanow "Gebrauchsanweisung fürs Reisen" Piper zudem Preisträger der Kategorie "Managementpreis der ITB Berlin"

Per J. Andersson "Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte" C.H.Beck

Spurensuche Frank Vorpahl "Der Welterkunder. Auf der Suche nach Georg Forster" Galiani Berlin

Reisereportagen Andrew Solomon "Weit & weg. Reisen durch sieben Kontinente" Fischer

Fredy Gareis "König der Hobos. Unterwegs mit den Vagabunden Amerikas" Malik

Olivier Rolin "Baikal-Amur" Liebeskind

Reisen mit Kindern Dieter Braun "Die Welt der Berge" Knesebeck

Reisen auf dem Meer Mareike Guhr "Blau Türkis Grün. Warum ich um die Welt gesegelt bin" Delius Klasing

Wandern und Biken Joshua Cunningham "Escape by Bike. Offroad-Abenteuer & Bikepacking weltweit" Knesebeck

LifetimeAward - Verleger

Roland Esterbauer für das Programm der Radreise- und Wanderführer Verlag Esterbauer

Reise-Bildband Cristina Mittermeier "Amaze"« Paul Nicklen "Born to Ice" beide bei teNeues

Peter Hinze "The Great Himalaya Trail. 1864 Kilometer Trailrunning durch eine bedrohte Welt in Nepal" Knesebeck

Thomas Joussen, Frank Mesterharm, Darius Ramazani, Marina Kloess, Lindsey Brunsman "New York to go. Der Insider-City-Guide. 20 x unterwegs mit den Big Apple Greetern" Knesebeck

Stephan Orth, Samuel Zuder, Mina Esfandiari "Iran. Tausend und ein Widerspruch" National Geographic

Reise-Kochbuch Sarah Henke, Jan C. Brettschneider "Korea. Meine kulinarische Reise ins Land der vielen Wunder" Christian Verlag

Sonja Stötzel "New York Foodtrends. Big Apple greifbar nah - Rezepte und Entdeckungen" Gräfe und Unzer

Managementpreis der ITB Berlin

Ilija Trojanow "Gebrauchsanweisung fürs Reisen" Piper zudem Preisträger in der Kategorie »Das besondere Reisebuch«

Simon Adams, R. G. Grant, Andrew Humphreys "Reisen. Die illustrierte Geschichte" Dorling Kindersley

Reise-Kalender

"Magic Moments 2019 - National Geographic" teNeues Calendars

"Wildlife 2019 - National Geographic" teNeues Calendars

Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2019 - Norwegen

Aaron Möbius, Michael Möbius "Norwegen" Stefan Loose Travel Handbücher

Martin Schmidt "Norwegen", "Südnorwegen" Handbücher für individuelles Entdecken "CityTrip Bergen", "CityTrip Oslo" alle Titel bei Reise Know-How

Alva Gehrman "I did it Norway" dtv

Matias Faldbakken "The Hills" (Roman) Heyne Encore

Petra & Gerhard Zwerger-Schoner Exklusivkalender "Norwegen 2019" 360° medien

Der Jury 2019 gehören an: - Eckart Baier (Buchjournal) - Cornelia Camen (BuchMarkt) - Prof. Dr. Roland Conrady (Hochschule Worms/University of Applied Sciences) - Armin Herb (Sprecher der Jury, Redaktionsbüro Herb) - Regine Kiepert (Schropp Land & Karte) - Martina Kraus (RavensBuch) - Philipp Laage (dpa Themendienst) - Karl Mertes (Journalist) - Burghard Rauschelbach (Consultant Sustainable Tourism) - David Ruetz (Vorsitzender der Jury, Head of ITB Berlin) - Raphaela Sabel (Schweizer Buchhandel) - Gerd W. Seidemann (Journalist)

