Zum Saisonschluss fahren Kinder im Alpbachtal gratis Ski

Sonnenskilauf für die ganze Familie bietet das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau noch bis 13. April. Danach gibt’s die Verlängerung am Skiberg Wiedersbergerhorn in Alpbach.

Bei dem Gedanken an „Sonnenskilauf“ schlägt jedes Sportlerherz höher. Es ist die Zeit, in der die Sonne wieder kraft hat und die Berge noch Schnee tragen. Während man seine Schwünge auf bestens präparierten Pisten zieht, sitzen die Sonnenhungrigen schon im T-Shirt auf den Hütten und genießen den Ausblick. Wer darauf Lust hat, der ist im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau genau richtig.

Wie jedes Jahr kommen Familien zu Ostern in den Genuss der Osterhasenaktion mit Aktionspreisen. Ab 21.03.2020 erhalten alle Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2004 und jünger) in Begleitung eines Elternteils einen gratis Skipass! Die Aktion gilt ab Kauf eines 3-Tages-Tickets. Nicht nur der Vorteilspreis, auch die vielen Sonnentage machen einen Skiurlaub zu einem tollen Erlebnis. Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau hat noch bis 13. April geöffnet. Danach geht es auf dem Wiedersbergerhorn bis 19. April in die Verlängerung. Das „Alpbach Family Special 2020“ bietet dann allen Familien ein besonderes Zuckerl. Den gratis Skipass für Kinder bis 15 Jahren gibt es dann in Begleitung eines Erwachsenen bereits ab dem 1-Tages-Skipasses. Kostenlos inkludiert ist zudem die Fahrt mit dem Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser-Sauser“.

Tiroler Charme vom Tal bis zum Gipfel

Bereits bei der Anfahrt in das Skigebiet, kommt man an den urigen Dörfern und Holzhäusern vorbei, die dem Alpbachtal seinen besonderen Reiz verleihen. Dazu zählt auch Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs. Nach dem Skilauf genießt man ein Eis und flaniert durch die historischen Gassen der Glasstadt Rattenberg. Mit der automatisch inkludierten Alpbachtal Card erhalten alle Gäste zahlreiche Aktivprogramme ohne Aufpreis. Geführte Schneeschuhwanderungen, den Besuch im Erlebnisbad Wave, Skibus, und etliche Vorteilsleistungen zählen ebenfalls dazu. Infos unter: www.alpbachtal.at

