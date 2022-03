Autokauf: Rekordpreise, Tiefst-Zinsen und Hybrid- & Elektroautos im Kommen

Berlin (ots) - - 62,7 % geben in der Weihnachtszeit bis zu 1.000 Euro aus - 35 % halten es für möglich, Kreditkarten, "Buy now, pay later"-Angebote, Ratenzahlungen und / oder Finanzierungen zu nutzen Der Großteil der Deutschen (62,7 %) wird in diesem Jahr bis zu 1.000 Euro in der Weihnachtszeit ausgeben. Das ergab eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag des Kreditportals smava. (1) 7,8 Prozent geben bis zu ...

