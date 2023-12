NDR Norddeutscher Rundfunk

50 Jahre auf dem Roten Sofa - Bettina Tietjen und Inka Schneider feiern 30. und 20. Jubiläum bei "DAS!" im NDR Fernsehen

Hamburg (ots)

Sendung: Freitag, 22. Dezember, 18.45 Uhr

Die Live-Sendung "DAS!" ist von 18.45 bis 19.30 Uhr fester Bestandteil in den vielen norddeutschen Wohnzimmern - an allen Tagen im Jahr. Großen Anteil am hohen Kultfaktor dürfte das Moderations-Trio haben: Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten. In der Ausgabe am Freitag, 22. Dezember, feiern gleich zwei von ihnen runde "DAS!"-Jubiläen. Bettina Tietjen führt seit 30 Jahren durch die Sendung, Inka Schneider seit 20 Jahren. Der Erfolg von "DAS!" hat dabei in den Jahrzehnten stetig zugenommen. Von Januar bis zum 17. Dezember schalteten im Norden im Schnitt 507.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 14,2 Prozent. Das ist der beste Wert seit 33 Jahren. Bundesweit waren von Januar bis Mitte Dezember im Schnitt 636.000 Zuschauer*innen dabei.

Bettina Tietjen: "Jede 'DAS!'-Sendewoche ist für mich wie eine Wundertüte: Ob prominente Schauspielerin, Gipfelstürmer, Erdumsegler, preisgekrönte Journalistin, Wissenschaftler oder Popstar - jeder Gast bringt seine eigene Welt mit aufs Rote Sofa und eröffnet mir neue Horizonte. Die Sendung ist immer neu, immer überraschend - und sie ist aktuell. Da wir live senden, können wir schnell und spontan auf das reagieren, was sich im Norden und auf der Welt tut. Für mich ist 'DAS!' auch nach 30 Jahren journalistisch immer noch die Kür. Und ein großes Vergnügen!"

Inka Schneider: "Wo sonst hat man so viel Zeit für einen Gast?! 'DAS!' ist Unterhaltung mit Tiefgang. Jede Sendung, jeder Gast ist anders. Immer überraschend, nie langweilig. Und das Ganze live und ohne doppelten Boden. Für mich ist die Moderation auch nach 20 Jahren jedes Mal ein Kick. Und das tolle Team dahinter ein Traum. Und dafür liebe ich 'DAS!'."

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Man spürt, wieviel Herzblut und Kreativität in jeder 'DAS!'-Sendung stecken. Unsere Gäste fühlen sich wertgeschätzt und sie werden ernst genommen. 'DAS!' ist nicht zuletzt dank des Moderationstrios so beliebt: bestes Infotainment und regionale Informationen vom Feinsten."

1960 geboren und aufgewachsen in Wuppertal, studierte Bettina Tietjen Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Münster und Paris. Später moderierte sie das "RIAS-Frühstücksfernsehen", die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen und das "Journal" der Deutschen Welle, bevor sie 1993 zu "DAS!" kam und zu einem der Gesichter des NDR Fernsehens wurde. Hier gehört sie außerdem zum Gastgeber-Team der "NDR Talk Show" und präsentiert die Reihe "Tietjen campt".

Inka Schneider wurde 1967 in Rüsselsheim geboren, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Bereits während ihres Studiums war sie Redakteurin und Reporterin für das Radioprogramm "RIAS". 1997 startete sie als Moderatorin im ARD-Morgenmagazin, 2001 ging sie für die ARD als Auslandskorrespondentin nach Washington. Seit 2003 ist sie bei "DAS!" und hat seither im NDR zudem zahlreiche journalistische Formate moderiert.

In der Jubiläums-Ausgabe am 22. Dezember werden Bettina Tietjen und Inka Schneider live einen Seitenwechsel auf dem Roten Sofa vornehmen und sich von ihrem Kollegen Hinnerk Baumgarten, der "erst" 2025 sein 20. "DAS!"-Jubiläum feiern wird, als Gäste befragen und gebührend feiern lassen.

Am 27. und 30. Dezember zeigt das NDR Fernsehen um 18.45 Uhr zwei "Best ofs" von "DAS!" mit den interessantesten Gästen und Gesprächen aus 2023.

Bettina Tietjen und Inka Schneider stehen gern für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich an die NDR Presse und Kommunikation ( presse@ndr.de).

