NDR und Sesame Workshop feiern 50 Jahre "Sesamstraße" in Deutschland

Am 8. Januar 1973 startete die deutsche "Sesamstraße". Gemeinsam mit Sesame Workshop produzierte der NDR seither nahezu 3000 Folgen der beliebten Sendung für Kinder im Vorschulalter. Im Jahr 2023 feiern die Partner das Jubiläum mit neuen Sendeinhalten und Veranstaltungen.

Die "Sesamstraße" feiert im Januar ihren 50. Geburtstag. Seit 1973 ist der NDR Lizenznehmer und Koproduzent der beliebten Kindersendung, die vier Jahre zuvor als "Sesame Street" in den USA an den Start gegangen war. Entwickelt hatte das bunte Kindermagazin eine gemeinnützige Bildungsorganisation, der Sesame Workshop. Seit 50 Jahren sind der NDR und Sesame Workshop als Partner freundschaftlich verbunden.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Der NDR hat die 'Sesamstraße' in Deutschland über Kindergenerationen hinweg gepflegt und stetig weiterentwickelt und so auch mit eigenen Geschichten aus der amerikanischen 'Sesame Street' einen Klassiker des Kinderfernsehens in Deutschland geschaffen. Die 'Sesamstraße' ist Kinderprogramm mit öffentlich-rechtlichem Profil und langer Tradition. Unterhaltung, die Kindern etwas beibringt - pädagogisch wertvoll und gleichzeitig urkomisch."

Stefan Kastenmüller, General Manager Europe des Sesame Workshop: "2023 dürfen wir mit dem NDR eine außergewöhnliche Partnerschaft feiern: Seit 50 Jahren bringen wir mit unseren beliebten Puppen in der Koproduktion der 'Sesamstraße' in Deutschland Kinder und ihre Familien zum Lachen und Lernen. Mit dem NDR hat Sesame Workshop einen ebenso seriösen wie kreativen Partner an seiner Seite. Wir haben gemeinsam Generationen von Familien in Deutschland mit unseren Bildungsinhalten und Werten erreicht. Unterschiede zu würdigen und Gemeinsamkeiten zu entdecken, um Kindern zu helfen, selbstbewusst wahrzunehmen, wie sie sind, dafür steht 'Sesame Street' seit ihrer Erfindung. Wir danken von Herzen allen, die in den vergangenen Jahrzehnten unsere Mission mit der 'Sesamstraße' unterstützt haben."

Von 1973 bis heute hat der NDR 2.931 Folgen der "Sesamstraße" produziert, seit 2009 als reine NDR Eigenproduktion. Zu sehen ist die "Sesamstraße" im NDR-Fernsehen und bei KiKA. Zudem sind die Inhalte auch in der ARD Mediathek, der Sesamstraßen-App und auf YouTube verfügbar, so dass Kinder und ihre Familien jederzeit in die Welt der "Sesamstraße" eintauchen können.

Die große "Sesamstraße"-Geburtstagssendung ist am 8. Januar um 17.25 Uhr auf KiKA und ab dann auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Am 28. Januar findet im Großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg ein Familienkonzert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester statt, bei dem zahlreiche Figuren aus der Sesamstraße zu Gast sein werden. Gespielt werden Werke von Leroy Anderson und jede Menge Sesamstraßen-Lieder, auch zum Mitsingen.

Weitere Programm-Highlights und Informationen zum Jubiläum "50 Jahre deutsche Sesamstraße" auf NDR.de

Über Sesame Workshop

Sesame Workshop ist die gemeinnützige Bildungsorganisation hinter "Sesame Street", der wegweisenden Fernsehsendung, die 1969 erstmals ausgestrahlt wurde und mit ihren pädagogisch wertvollen Inhalten inzwischen Kinder in aller Welt erreicht. Heute ist Sesame Workshop eine innovative Kraft für Wandel, mit der Mission weltweit Kinder zu unterstützen. Ziel der Organisation ist es, Kinder zu klugen, starken und freundlichen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. "Sesamstraße" steht für bildungsorientierte Unterhaltung für Kinder im Vorschulalter. Sesame Workshop ist in mehr als 150 Ländern präsent, unterstützt Kinder mit einem breiten Medienangebot, klassischer Bildung und Sozialprogrammen. Diese Programme sind nach wissenschaftlichen Kriterien konzipiert und auf die Bedürfnisse und Lebensweisen der Regionen zugeschnitten, in denen die Kinder aufwachsen.

Weitere Informationen: www.sesameworkshop.org

