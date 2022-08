Video-Podcast "about music": Chefdirigent Alan Gilbert und Tagesschau-Moderator Michail Paweletz sprechen über klassische Musik und gesellschaftliche Fragen

NDR Norddeutscher Rundfunk

Start: Freitag, 12. August, ARD Audiothek, NDR.de/aboutmusic, NDR.de/eo, NDR Elbphilharmonie Orchester App und NDR Klassik-Kanal bei YouTube

Der eine ist Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der andere Tagesschau-Moderator. Zwei unterschiedliche Welten, scheint es - doch die beiden eint, dass sie klassische Musik lieben und Geige spielen. In dem dreiteiligen Video-Podcast "about music" sprechen Alan Gilbert und Michail Paweletz jetzt über ihre Faszination für klassische Musik, diskutieren über wichtige gesellschaftliche Fragen wie Rassismus und überlegen, was das alles mit ihnen persönlich zu tun hat. Die Gespräche sind auf englisch, auch die Untertitel. Deutsche Untertitel gibt es bereits für die 2. Folge, die anderen folgen in Kürze.

Michail Paweletz: "Für mich sind die besten Interviews keine Interviews, sondern Gespräche, die bereichern und neugierig machen. Ich glaube, das ist uns mit diesem Video-Podcast ziemlich gut gelungen."

Ein Dirigentenstab, der beim Konzert ins Publikum fliegt, die Frage, ob das Vorspielen bei Bewerbungen überhaupt fair sein kann und warum Moderieren wie Autofahren ist: Darüber sprechen Alan Gilbert und Moderator Michail Paweletz in der ersten "about music"-Folge.

In der zweiten Ausgabe steht "Porgy & Bess" von George Gershwin im Mittelpunkt. Das musikalische Meisterwerk ist eine der beliebtesten amerikanischen Opern mit u. a. dem Wiegenlied "Summertime", seine Rezeptionsgeschichte ist aber auch umstritten. Alan Gilbert, Sohn einer Japanerin, und Michail Paweletz, Person of Color, fragen: Kann das Stück eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen oder reproduziert es rassistische Stereotype? Anlass dieser Diskussion ist eine aktuelle Produktion von "Porgy & Bess" des NDR Elbphilharmonie Orchesters mit Stars aus der New Yorker Metropolitan Opera und dem NDR Vokalensemble unter der Leitung von Alan Gilbert, die sowohl beim Lucerne Festival (25. August) als auch als Abschluss beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am 27. August aufgeführt werden wird.

In Folge drei dreht sich alles um Gustav Mahlers sogenannte "Auferstehungssinfonie" - "als würde man den Finger in die Steckdose stecken", so Alan Gilbert. Wie lässt sich ein solches Werk dirigieren? Mit Gustav Mahlers 2., der "Auferstehungssinfonie", eröffnen Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester am 2. und 3. September in Hamburg die Saison 2022/2023.

"about music" steht von Freitag an, 12. August, in der ARD Audiothek sowie bei NDR.de/aboutmusic, NDR.de/eo, in der NDR EO App und auf dem NDR Klassik-Kanal bei YouTube.

Das SHMF-Abschlusskonzert mit "Porgy und Bess" ist am 3. September um 20.00 Uhr im Rahmen des ARD Radio Festivals auf NDR Kultur zu hören. Am 3. September wird zudem die "Auferstehungssinfonie" von Gustav Mahler auf NDR.de/eo live als Videostream zu erleben sein.

