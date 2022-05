NDR Norddeutscher Rundfunk

"Nord bei Nordwest": Dreh für eine neue Folge mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse

Hamburg (ots)

Mit durchschnittlich 8,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei den drei neuen Folgen, die Anfang 2022 gesendet wurden, ist "Nord bei Nordwest" aktuell der erfolgreichste "DonnerstagsKrimi im Ersten". Jetzt entsteht eine weitere Folge mit Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse als Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, Kommissarin Hannah Wagner und Tierärztin Jule Christiansen. "Kobold Nr. 4" ist bereits der 22. Film der im Auftrag von ARD Degeto und NDR produzierten Reihe. Das Drehbuch schrieb Holger Karsten Schmidt, Regie führt Steffi Doehlemann ("Die Kanzlei", "SOKO Stuttgart"), die erstmals eine Folge "Nord bei Nordwest" inszeniert. Die Dreharbeiten auf Fehmarn sowie in Travemünde und Hamburg sind bis zum 16. Juni vorgesehen. Das Erste und die ARD Mediathek werden den neuen Krimi voraussichtlich Anfang 2024 zeigen.

Zum Inhalt: Die 12-jährige Waise Paula wird zufällig Augenzeugin eines Schusswechsels, bei der eine Frau getötet wird. Da sie gesehen wurde, muss Paula um ihr Leben fürchten. Das Mädchen traut sich aber nicht, zur Polizei zu gehen, denn die beiden Täter haben sich als Polizisten verkleidet. Als die Leiche der Frau an der Schwanitzer Küstenlinie gefunden wird, trägt sie nichts bei sich außer einen Notizzettel mit den Worten "Kobold Nr. 4". Ein großes Rätsel für Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge), das an Auffälligkeiten nicht ärmer wird. Name und Herkunft der Frau sind nicht feststellbar und offensichtlich vermisst sie auch niemand.

Neben dem Erfolgs-Trio Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse sind Victoria Fleer (als Bine Pufal), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Joshy Peters (Puttkammer), Rainer Furch (Simon Rost) und Alissa Lazar (Paula) zu sehen.

Produzent ist Seth Hollinderbäumer (triple pictures), Kamera: Oliver-Maximilian Kraus, Herstellungsleitung: Joshua Lantow / Kirsten Frehse, Produktionsleitung: Markus Kadl. Executive Producer ist Christoph Pellander (ARD Degeto). Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).

Wegen der Corona-Pandemie können wir leider keinen Set-Termin anbieten.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell