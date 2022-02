NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR trauert um Peter Merseburger

Der Fernsehjournalist und Publizist Peter Merseburger, der in den 60er Jahren als Moderator und Leiter des NDR Politikmagazins "Panorama" im Ersten bekannt wurde, ist tot. Er starb am 15. Februar im Alter von 93 Jahren in Berlin.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Peter Merseburger war einer der großen Journalisten in der Geschichte des Norddeutschen Rundfunks. Rhetorisch brillant, streitbar und mutig hat er viele politische Diskussionen der noch jungen Bundesrepublik mit geprägt, als Kopf von 'Panorama' und als Chefredakteur im Fernsehen. Anschließend hat er 14 Jahre lang aus Washington, Ost-Berlin und London berichtet und den Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt näher gebracht. Seine Leidenschaft, sein Scharfsinn und seine Widerstandskraft bleiben unvergessen."

Peter Merseburger, geboren in Zeitz, studierte erst in Halle (Saale), dann in Marburg Germanistik, Neuere Geschichte und Soziologie. Nach einer kurzen Station beim NDR in Hamburg 1956 arbeitete er u. a. beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". 1965 kam er zum Dritten Programm von NDR, RB und SFB. 1967 wurde Merseburger Leiter und Moderator des NDR Politikmagazins "Panorama" im Ersten, ein Jahr später auch Fernseh-Chefredakteur und Leiter der Hauptabteilung Zeitgeschehen.

1975 gab er die Leitung und die Moderation von "Panorama" ab und wurde 1977 ARD-Korrespondent in Washington. Von 1982 an berichtete er aus Ost-Berlin, fünf Jahre später ging er als Leiter ins ARD-Studio London. 1991 trat er in den Ruhestand, war aber weiter frei für den NDR tätig. 2003 zeigte Das Erste seinen gemeinsam mit Jürgen Brühns entstandenen Dokumentarfilm "Willy Brandt - eine Jahrhundertgestalt".

Zu den Büchern, die Peter Merseburger schrieb, gehören Biografien über Rudolf Augstein, Kurt Schumacher, Willy Brandt und Theodor Heuss, ein Rückblick auf seine Jahre in Ost-Berlin sowie ein Werk über den "Mythos Weimar". Merseburger wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Deutschen Bücherpreis.

Der NDR wird in Radio, TV und online an Peter Merseburger erinnern.

