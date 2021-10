NDR Norddeutscher Rundfunk

"Mission Klima - Lösungen für die Krise": neuer Podcast von NDR Info

Hamburg (ots)

Überschwemmungen, Waldbrände, Hitzesommer - die Auswirkungen der Klimakrise sind längst spürbar. Doch worauf kommt es jetzt wirklich an? Welche Bereiche in Deutschland sind die größten CO2-Verursacher? Und welche Lösungen gibt es bereits? Der neue NDR Info Podcast "Mission Klima - Lösungen für die Krise" aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion findet Antworten: NDR Reporterinnen und Reporter treffen Pionier*innen aus dem Kampf gegen den Klimawandel. Denn es gibt bereits viel Ermutigendes, beeindruckende Fortschritte und inspirierende Ideen.

Dabei konzentriert sich der Podcast auf schon Machbares: von der Verkehrswende über den klimafreundlicheren Hausbau bis zur Ernährung. Die Hörer*innen können dabei sein, wenn ein ganzer Stadtteil in Hamburg versucht, Mobilität neu zu denken und zu leben. Sie begleiten die Reporterinnen und Reporter zum Energiekonzern Orstedt, der vor wenigen Jahren noch für einen großen Teil der CO2-Emissionen Dänemarks verantwortlich war und heute als Klimapionier gilt. Und sie erfahren, warum eine niedersächsische Werft schon bald Schiffe mit Alkohol antreiben will.

In jeder Folge schildern renommierte deutsche Klima-Expert*innen im Interview den Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Den Beginn macht die Physikerin Brigitte Knopf, Mitglied im Expertenrat für Klimafragen - einem unabhängigen Gremium, das die Bundesregierung bei der Anwendung des Bundesklimaschutzgesetzes unterstützt. In den 12 Folgen der ersten Staffel macht der Podcast Mut, nötige Veränderungen als Chance zu sehen und sie anzugehen - und er stellt Wegbereiter*innen vor, die nicht verzweifeln, sondern jetzt handeln.

Die Recherchen für den Podcast sind auch Basis für eine breitere Berichterstattung über Lösungsansätze für die Krise in den Programmen der crossmedialen Marke NDR Info - im Fernsehen, im Radio, Online sowie auf Social Media.

Alle Hintergründe zu den Folgen des NDR Info Podcasts "Mission Klima - Lösungen für die Krise" ndr.de/klimawandel.

Podcast: ab 29. Oktober immer freitags in der ARD-Audiothek; im Radioprogramm von NDR Info ab 7. November immer sonntags um 13.34 Uhr und 18.04 Uhr

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell