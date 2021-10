NDR Norddeutscher Rundfunk

100. Folge des NDR Info Podcasts 'Das Coronavirus-Update' - Sandra Ciesek und Christian Drosten ziehen Bilanz und sprechen über die Zukunft der Reihe

Hamburg (ots)

Am 26. Februar 2020 ging das NDR Info "Coronavirus-Update" mit Prof. Dr. Christian Drosten und NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig an den Start und gehört seitdem zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts. Anfangs berichtete der Leiter der Virologie der Berliner Charité täglich über neue Erkenntnisse aus der Forschung zum Virus und klärte Fragen rund um die Pandemie - inzwischen ist er alle zwei Wochen im Wechsel mit Sandra Ciesek zu hören. Sie ist Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität. Anlässlich der 100. Folge des Podcasts sind Sandra Ciesek und Christian Drosten am Dienstag, 12. Oktober, gemeinsam zu Gast im "Coronavirus-Update".

Gemeinsam mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig sprechen sie über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus. Und sie ziehen Bilanz: An welchem Punkt der Pandemie stehen wir? Und welche Aufgaben sehen die beiden Virolog*innen in Zukunft für sich und für die Gesellschaft? Außerdem soll es um die Zukunft des Podcasts gehen: Was wird sich ändern?

Das Team des NDR Podcasts hat inzwischen 99 reguläre und mehrere Sonderfolgen veröffentlicht, die bisher insgesamt rund 117 Millionen Mal abgerufen wurden. Das Audio ist in ARD-Radioprogrammen zu hören und steht bei unterschiedlichen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Der Podcast wurde mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutscher Radiopreises, dem Preis der Bundespressekonferenz, dem Coronavirus Radio Ideas Award und dem Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet, die Redaktion als "Team des Jahres" vom Medium Magazin gekürt.

Neue Folgen des NDR Info "Coronavirus-Update" sind verfügbar immer dienstags ab 17.00 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate, in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Auch die bisherigen Folgen sind dort zu finden. Eine gekürzte Version läuft dienstags um 18.05 Uhr im Radio auf NDR Info.

Podcast: Dienstag, 12. Oktober, ab ca. 17.00 Uhr unter NDR.de/coronaupdate und dort, wo es Podcasts gibt; im Radio auf NDR Info um 18.05 Uhr

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell