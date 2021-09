NDR Norddeutscher Rundfunk

Daniel Anibal Bröckerhoff ist neuer Moderator von "NDR Info 21:45"

Daniel Anibal Bröckerhoff präsentiert künftig regelmäßig das Nachrichtenmagazin "NDR Info 21:45". Am Montag, 11. Oktober, führt er erstmals durch die Sendung im NDR Fernsehen. Er komplettiert das Moderations-Team, zu dem auch Susanne Stichler und Julia-Niharika Sen gehören.

Thorsten Hapke, Fernsehchef im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen: "Daniel Anibal Bröckerhoff ist ein hervorragender Journalist, der viel Erfahrung mit modernen Nachrichtenformaten und im Bereich Social Media mitbringt. Wir freuen uns, ihn für unser erfolgreiches Nachrichtenmagazin um 21:45 Uhr gewonnen zu haben."

Daniel Anibal Bröckerhoff arbeitet seit 13 Jahren für öffentlich-rechtliche Sender. Der 43-jährige war als Autor des NDR-Medienmagazins "Zapp" tätig und moderierte unter anderem fünf Jahre lang im ZDF die Nachrichtensendung "heute +". Zuletzt präsentierte er das Internetformat "ZDFheute live". Bröckerhoff lebt in Hamburg.

Daniel Anibal Bröckerhoff: "Ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, mein Vater kommt aus Paraguay, aber im Norden habe ich vor mehr als 20 Jahren mein Zuhause gefunden. Ich freue mich sehr darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern den Tag aus norddeutscher Sicht zusammenzufassen."

Das Nachrichtenmagazin "NDR Info 21:45" sendet von Montag bis Freitag live aus Hannover und wird in Verantwortung der Landesfunkhäuser Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern produziert. Es liefert in 15 Minuten einordnende Berichterstattung zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in Norddeutschland. NDR Info ist die crossmediale Nachrichtenmarke des NDR mit Angeboten in Fernsehen, Hörfunk, Online und in den sozialen Netzwerken.

