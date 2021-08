NDR Norddeutscher Rundfunk

Jury für den NDR Sachbuchpreis steht fest

Sechs Persönlichkeiten aus Medien und Wissenschaft entscheiden in diesem Jahr über die Vergabe des NDR Sachbuchpreises. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und wird im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes verliehen. Den Vorsitz der vom Norddeutschen Rundfunk jährlich neu berufenen Jury hat NDR Programmdirektorin Hörfunk Katja Marx:

"Wissen und Aufklärung prägen unseren Alltag und unsere Zukunft. Nicht nur während der Pandemie erleben wir, wie wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich diskutiert und auch kritisiert werden. Sachbücher tragen entscheidend dazu bei, den Wert der Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln und verständlich zu machen. Auf die Diskussion in der Jury, welchem Sachbuch diese Aufgabe in diesem Jahr besonders gut gelungen ist, freue ich mich."

Aus den insgesamt 170 Einreichungen zum NDR Sachbuchpreis erstellt eine Nominierungskommission zunächst eine Longlist aus zehn besonders preiswürdigen Titeln. Die Jury bewertet diese zehn nominierten Titel anschließend nach den Wettbewerbskriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung. Drei Sachbücher schaffen es auf die Shortlist, von der ein Titel schließlich am 7. November mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet wird. Die Entscheidung der Jury bleibt bis zur Preisverleihung geheim. Die Verleihung wird live im Radio und Online übertragen, sowie zeitversetzt im NDR Fernsehen.

Zur Jury gehören in diesem Jahr:

Katja Marx, Jury-Vorsitzende des NDR Sachbuchpreises, ist seit Januar 2020 Programmdirektorin Hörfunk des Norddeutschen Rundfunks. Zum NDR wechselte sie vom Hessischen Rundfunk, wo sie zuletzt Hörfunk-Chefredakteurin und Leiterin des Informationsprogramms hr-iNFO war.

Prof. Dr. Nils Hoppe ist Geschäftsführender Leiter des Centre for Ethics and Law in the Life Sciences (CELLS) und Inhaber der Professur für Ethik und Recht in den Lebenswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte befinden sich u. a. an der Schnittstelle zwischen Gesundheits- und Forschungsethik, Bioethik, Gesundheitsrecht und regenerativer Medizin.

Nicola Kuhrt ist freie Wissenschaftsjournalistin und Co-Gründerin von MedWatch.de - Magazin für evidenzbasierten Medizinjournalismus. Sie schreibt außerdem u.a. für den Stern, Hirschhausens Gesund leben und die ZEIT. Von 2012 bis 2015 war sie Redakteurin im Ressort Wissenschaft bei Spiegel Online. Sie ist Preisträgerin des Peter Hans Hofschneider-Preises und Gewinnerin des Best Cancer Reporter Award. 2015 war sie Wissenschaftsjournalistin des Jahres.

Hendrik Brandt ist Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Er kam 1989 zu der Zeitung und leitete ab 1998 das Ressort "Kultur". 2006 wurde Brandt Geschäftsführer der Madsack Medienagentur GmbH & Co. KG. Seit 2002 ist er Mitglied der HAZ-Chefredaktion, 2011 übernahm er die Leitung der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Andrea Lütke ist seit dem 1. Juli 2020 Stellvertretende Intendantin des NDR. Sie wurde für sechs Jahre gewählt und bleibt gleichzeitig Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. 1994 kam Andrea Lütke zunächst als freie Mitarbeiterin zum NDR nach Hannover. 1999 wurde sie

Redakteurin und 2012 Leiterin der Redaktion von "Hallo Niedersachsen". 2017 wurde sie Programmbereichsleiterin Fernsehen im NDR Landesfunkhaus und zwei Jahre später dessen Direktorin.

Anja Würzberg ist Programmchefin von NDR Kultur. Zuvor leitete sie die NDR Fernsehredaktion Religion und Gesellschaft und war stellvertretende Leiterin der Fernsehabteilung Dokumentation und Reportage. Anja Würzberg ist Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

