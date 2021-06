NDR Norddeutscher Rundfunk

"Sing mit!"- NDR startet großes Chor-Experiment

Hamburg (ots)

Start: Freitag, 18. Juni, Informationen unter NDR.de/chorexperiment

Endlich: Die Chöre in Norddeutschland dürfen wieder gemeinsam singen - wenn auch unter Einschränkungen. Ihre Proben müssen sie zwar noch in Parks, Gärten oder sogar Zirkuszelten organisieren, dennoch klingt bereits das Einsingen nach einem neuen "Wir" für die Zeit nach der Pandemie.

Der Norddeutsche Rundfunk unterstützt die Wiederkehr der Chormusik mit einem besonderen Gesangsexperiment: Gemeinsam mit niedersächsischen Partnern - der chor.com, dem Kulturbüro der Stadt Hannover und dem World Choir for Peace - startet der NDR das Projekt "Sing mit! Das NDR Chor-Experiment". Wie viele Sängerinnen und Sänger, wie viele norddeutsche Chöre, wie viele Musikbegeisterte machen mit und singen DEN Klassiker aus dem Norden ein - das Lied "Dat Du min Leevsten büst"?

"Sing mit! Das NDR Chor-Experiment" beginnt am 18. Juni, dem bundesweiten Digitaltag. An diesem Tag veröffentlicht der NDR auf NDR.de/kultur fünf Videos, in denen ein Quartett aus Sängerinnen und Sängern des NDR Chors ein leicht zugängliches, stimmungsvolles, vierstimmiges Arrangement des Liedes singt. Auf dieser Basis können Interessierte ihre Stimme üben, ein Video von sich selbst aufnehmen und ihren Gesangsbeitrag online hochladen.

Auf der Internetseite von "Sing mit! Das NDR Chor-Experiment" entsteht so nach und nach eine Collage und am Ende das Video eines vielstimmigen Chors der Norddeutschen: "Dat Du min Leevsten büst" - ein Soundtrack der Liebe zur Musik, zum Singen, zur Gemeinschaft.

Ab Anfang Juli werden zusätzlich Online-Workshops angeboten: Der niedersächsische Chorleiter Stephan Doormann, von dem das neue Arrangement des Liedes stammt, erarbeitet mit allen, die möchten, die Feinheiten des Stücks, die plattdeutsche Aussprache und technische Aspekte - damit sie ein optimales Video in Bild und Ton von sich senden können. Anmeldung für die Workshops sind bis zum 4. Juli möglich unter chorexperiment@ndr.de

Weitere Informationen stehen unter NDR.de/chorexperiment. "Sing mit! Das NDR Chor-Experiment" wird im Radio begleitet von NDR Kultur, online unter NDR.de/kultur und vom NDR Fernsehen.

