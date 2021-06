NDR Norddeutscher Rundfunk

"Albatross": Almila Bagriacik gehört zur Jury für NDR Serien-Förderpreis

Schauspielerin Almila Bagriacik gehört zur diesjährigen Jury für den NDR Förderpreis "Albatross". Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung geht an das beste europäische Fernsehserien-Projekt. Der NDR vergibt die Ehrung im Rahmen des "Series Lab Hamburg" zur Entwicklung europäischer Serien. Almila Bagriacik ist u. a. im NDR "Tatort" aus Kiel als Kommissarin Mila Sahin zu sehen, neben Axel Milberg als Ermittler Borowski. Zudem spielte sie u. a. in der Serie "4 Blocks" und den Filmen "Nur eine Frau" und "NSU - vergesst mich nicht" - hierfür bekam sie den Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin. Im kommenden Jahr wird sie in der Kino-Komödie "Jagdsaison" zu sehen sein.

Die beiden weiteren Jurymitglieder für die Vergabe des "Albatross" sind NDR Film-Redakteurin Sabine Holtgreve (Redaktion u. a. für "Das Verschwinden" und "Das Geheimnis des Totenwaldes") und die britische Drehbuchautorin Donna Sharpe. Sie lebt in Berlin und schrieb neben zahlreichen internationalen Serien wie 'Lou and Freddi (HBO Europe) u. a. die Vorlage für das Finale der Serie "MaPa" (Joyn/RBB) sowie als Ko-Autorin die Bücher für "West of Liberty" (ZDF/ITV) mit Wotan Wilke Möhring und Lars Eidinger. Um den Preis konkurrieren Projektentwürfe zu 24 Serien aus 15 Ländern.

Beim "Series Lab Hamburg" treffen sich vom 22. bis zum 24. Juni europäische Filmproduktionsteams online, um mit Drehbuch-Expert*innen an ihren Serien-Projekten zu arbeiten. Der dreitägige Workshop ist eine Kooperation von Creative Europe Desk Hamburg, der Letterbox Filmproduktion und der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Der NDR "Albatross"-Preis wurde bisher zweimal verliehen: 2017 erhielt ihn die belgisch-deutsche Koproduktion "Missing Lisa" von Jan Matthys, deutsche Koproduzentin war die Hamburgerin Dorothe Beinemeier. 2019 wurden Produzent Stefan Gieren und Autor Max Zähle für das Serienkonzept "Raju" ausgezeichnet.

