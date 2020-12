20 Jahre "NDR Quizshow" - Die große Jubiläumsshow mit Jörg Pilawa

NDR Norddeutscher Rundfunk

Die "NDR Quizshow" feiert Jubiläum: Am 27. Dezember 2000, vor 20 Jahren, startete "das Ratespiel für den ganzen Norden" im NDR Fernsehen. Niemand konnte ahnen, dass sich daraus eine so lange und erfolgreiche Sendung entwickeln würde. Inzwischen ist die "NDR Quizshow" ein Klassiker der norddeutschen Fernsehunterhaltung und eine der ältesten Quizshows im deutschen Fernsehen.

"20 Jahre NDR Quizshow - die große Jubiläumsshow" läuft exakt 20 Jahre nach dem Start - am Sonntag, 27. Dezember, um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen. Jörg Pilawa, seit 2015 Gastgeber der "NDR Quizshow", begrüßt darin seine Vorgänger Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann und Alexander Bommes. Sie werden in der ersten Runde gegeneinander antreten.

In der zweiten Runde startet für das Land Niedersachsen Norddeutschlands charmanteste Kodderschnute: Sängerin und Moderatorin Ina Müller. Mit allen Wassern gewaschen, kämpft sie für ihr geliebtes Bundesland und um die "Leuchte des Nordens". Für Schleswig-Holsteinkommt Axel Milberg. Aufgewachsen im Kieler Stadtteil Düsternbrock, schlägt das Herz des "Tatort"-Kommissars auch heute noch höher, wenn ihm die Meeresbriese um die Nase weht.

Für Bremen geht Schauspieler Heino Ferch ins Rennen. In Bremerhaven geboren und als Sohn eines Kapitäns weiß er ganz genau, was "Leinen los!" bedeutet. Für Mecklenburg-Vorpommerntritt Schauspielerin Claudia Schmutzler an. Zwölf Jahre lang war sie in der Serie "SOKO Wismar" als Kriminal-Hauptkommissarin im Einsatz. Und für Hamburg tritt der Mann an, der das Feuer und das Feingefühl hat, um sich das Quiz-Filetstück des Nordens zu sichern: Fernsehkoch Tim Mälzer. Sein Ziel? Die "Leuchte des Nordens" soll in seinem Heimathafen bleiben!

Auf die Jubiläumsshow folgt am 27. Dezember um 23.45 Uhr "Die NDR Quizshow - Das Phänomen". Darin erinnern sich Jörg Pilawa, Alexander Bommes, Carlo von Tiedemann und Ludger Abeln an die spannendsten Kandidatinnen und Kandidaten, an besondere Momente und Emotionen - und die vier versuchen zu ergründen, warum die "NDR Quizshow" auch nach 20 Jahren nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat. Antworten dürfte anschließend auch die "NDR Quizshow Nacht" im NDR Fernsehen ab 0.15 Uhr geben.

Ludger Abeln: vom 27.12.2000 bis zum 17.10.2004 - 142 Folgen

Carlo von Tiedemann: vom 24.10.2004 bis zum 16.12.2012 - 311 Folgen

Alexander Bommes: vom 6.1.2013 bis zum 28.12.2014 - 71 Folgen

Jörg Pilawa: Moderator seit dem 4.1.2015 - mit 215 Folgen

Von Beginn an bis heute sind immer fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus den fünf norddeutschen Bundesländern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen) zu Gast. In der Geschichte der "NDR Quizshow" waren es also insgesamt bisher mehr als 740 Ratende - die auf rund 15.000 Fragen über Norddeutschland trafen.

Sendetermin: Sonntag, 27. Dezember, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen

