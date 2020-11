NDR Norddeutscher Rundfunk

Mehr Lesen, mehr Hören - NDR Bücher-Podcast "Eat.READ.Sleep" jetzt jeden Freitag

HamburgHamburg (ots)

Der beliebte NDR Bücherpodcast "Eat.READ.Sleep" erscheint bis Ende des Jahres wöchentlich, anstatt - wie bisher - 14-täglich. "Damit wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht nur Hörstoff für den Lockdown anbieten, sondern auch noch mehr Lesetipps geben", sagt Literaturredakteurin Katharina Mahrenholtz, die mit ihren Kollegen Daniel Kaiser und Jan Ehlert, Gastgeberin des Podcasts ist.

Die drei Literaturexperten, für die Lesen fast ebenso wichtig ist wie Essen und Schlafen, präsentieren und rezensieren in "Eat.READ.Sleep" aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Außerdem stellen sich in jeder Folge einer "Bestseller-Challenge" und lesen einen vorher ausgelosten Titel der aktuell erfolgreichsten Bücher - egal welcher literarischen Qualität. Da alle drei einen ganz eigenen Zugang zur Literatur haben, bietet der Podcast einen Querschnitt durch die Buchlandschaft: Krimis und Klassiker finden Platz, Liebesromane und Weltliteratur, Unterhaltendes und Ernstes.

In jeder Episode gibt es außerdem ein Interview mit Vertreterinnen und Vertretern der Branche: Autoren, Verleger, Buchhändler, Lektoren, Übersetzer ebenso wie Illustratoren. So hat Ken Follett von seiner "Self Isolation" berichtet, Sebastian Fitzek eine Alltagsgruselgeschichte erzählt und Doris Dörrie von Hannover geschwärmt. Auch Verleger Jo Lendle und die Übersetzerin Nicole Seifert waren bereits Gast bei "eat.READ.sleep".

Hörerinnen und Hörer empfehlen ihrerseits neue und alte Lieblingsbücher, raten mit beim Quiz und testen ihr Wissen zur Weltliteratur.

Der Podcast wird bis Ende des Jahres wöchentlich veröffentlicht: immer freitags auf NDR.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.

