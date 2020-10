NDR Norddeutscher Rundfunk

Sendetermin: Sonnabend, 24. Oktober, 20.15 Uhr, NDR Fernsehen

So haben Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Königshaus im deutschen Fernsehen noch nie gesehen: Die NDR Dokumentation "Das dänische Königshaus - beliebt, modern, glamourös" gibt private Einblicke in die dänische Königsfamilie und zeigt exklusives Bildmaterial dänischer Autorinnen und Autoren, die die Königin hautnah begleiten durften. Daraus ist das Bild einer außergewöhnlichen Monarchin entstanden, die als Margrethe II. seit fast 50 Jahren auf dem Thron sitzt. Im vergangenen April wurde sie 80 Jahre alt.

Margrethe II. ist eine Frau mit vielen Facetten: eigenwillig, extrovertiert und kreativ - als Malerin und auch in vielen anderen künstlerischen Bereichen. Ungewöhnlich privat zeigt der Film, wie Königin Margrethe in die Rolle einer Eule schlüpft oder mit Nadeln zwischen den Zähnen Säume absteckt und den Mäusekindern im Ballett "Der Nussknacker" den letzten Schliff gibt. Eine Königin, die zugleich zum Beispiel auch Kostümbildnerin ist und gerne das royale Rampenlicht gegen "Backstage" tauscht.

Für viele Däninnen und Dänen ist Margrethe aber auch eine Landesmutter, zu der man aufblickt - eine moralische Instanz, die sich nicht scheut, in ihren Neujahrsreden unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Eine Königin, die an das glaubt, was sie tut, weil sie sich dazu berufen fühlt. Und zwar lebenslang.

Königin Margrethe kann beruhigt in die Zukunft schauen: Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary sind das neue Glamourpaar am Hofe. Die Dokumentation zeichnet nach, wie aus dem unwilligen Thronfolger ein beliebter Kronprinz wurde und welchen Anteil Mary, die angeheiratete Bürgerliche aus Australien, daran hat. Selbst ihre oft kritische Schwiegermutter Margrethe II. ist voll des Lobes für die Schwiegertochter: Mary gilt als seriös, zielgerichtet und ehrgeizig.

Die Autorin des Filmes, Leontine Gräfin von Schmettow, hat mit Weggefährten, Vertrauten und ehemaligen Hofangestellten gesprochen und erstaunliche Einblicke in das dänische Königshaus gewonnen. So erzählt eine enge Freundin der Königin, Susanne Heering, warum sich die Monarchin an Silvester als Kolumbine verkleidet. Hamburgs Ballettdirektor John Neumeier enthüllt, wie er für Königin Margrethe bei einem gemeinsamen Abendessen zum Bodyguard wurde, während sich der ehemalige dänische Premierminister Lars Lokke Rasmussen an den Moment erinnert, als die royale Kettenraucherin das Rauchverbot unterschreiben musste.

Weitere Einblicke in den Film gibt die Autorin Leontine Gräfin von Schmettow am Freitag, 23. Oktober, um 16.20 Uhr bei "Mein Nachmittag" im NDR Fernsehen.

