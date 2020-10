NDR Norddeutscher Rundfunk

"Mach kein Murks!": Neue Reihe im NDR Fernsehen bietet Hilfe für Heimwerkerinnen und Heimwerker

Es gibt viel zu tun: in der Wohnung, im Haus oder draußen im Garten, auf dem Hof. Fast jeder greift heutzutage zu Akkuschrauber, Bohrhammer und Stichsäge, schwingt Parkettschleifer oder Farbrolle. Auch die Norddeutschen. Die Motivation ist hoch, man spart Geld und hat noch Spaß dabei. Doch wie oft hat der eine oder andere sich schon versägt, verdübelt oder gar etwas komplett vermurkst?

Kurz vorm Scheitern hilft jetzt die neue Reihe im NDR Fernsehen "Mach kein Murks!". Im Einsatz sind Nina Thielvoldt, Malermeisterin in fünfter Generation, und René Josef Mosa alias "Rossi", Maurer, Fliesenleger und Klempner. Das Expertenteam gibt Heimwerkerinnen und Heimwerkern Hilfestellung und begleitet in drei Folgen verschiedene heimische Baustellen in Norddeutschland.

In der ersten Folge, die am Montag, 12. Oktober, um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen gezeigt wird, beginnt Familie Hengelbrock aus Bissendorf bei Osnabrück mit der Renovierung des eigenen Badezimmers. Die "Mach kein Murks!"-Profis Nina und Rossi sind skeptisch, denn der Zeitplan der Hengelbrocks ist sportlich. Rossi fährt mit dem "Mach kein Murks!"-Mobil, einem knallroten Pritschenwagen, zur nächsten Baustelle: Björn Hansen hat einen Schrebergarten in Hamburg-Lokstedt, den er mit einem Aquädukt verschönern möchte. Malerprofi Nina gibt Angelika Brodde Tipps, wie ihr Rotklinkerhaus am Waldrand von Nordhastedt bei Heide in Weiß erstrahlen kann.

Begleitet wird die Servicereihe im NDR Fernsehen von vielen Tipps auf NDR.de. Die Redaktion im NDR hat Stephan Brünjes. Ausführende Produzenten: Jens Fintelmann und Thomas Seekamp (nonfictionplanet film & television GmbH), Autoren: Steven Galling, Kimmo Wiemann. Herstellungsleitung: Jens Stabenow (NDR), Produktionsleitung: Tim Carlberg (NDR).

Sendungen: Start am Montag, 12. Oktober, weitere Folgen am 19. und 26. Oktober, jeweils 21.00 Uhr, NDR Fernsehen

