Ausgezeichnetes Kinderprogramm: "Goldener Spatz" für "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee"

Hamburg (ots)

Der vom NDR für die ARD koproduzierte Kinofilm "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" ist auf dem deutschen Kinder-Medien-Festival in Erfurt am Freitagnachmittag mit einem "Goldenen Spatz" ausgezeichnet worden. In der Kategorie Langfilm überzeugten "Die Pfefferkörner" die Fachjury, der 25 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren angehören. "Die Pfefferkörner" gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil des ARD Familienprogramms.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Immer wieder gelingt es, mit den Pfefferkörnern aktuelle Themen als spannende Kinder-Krimis aufzubereiten. Die Auszeichnung mit dem 'Goldenen Spatz' zeigt: die Pfefferkörner konnten auch die für uns wichtigste Jury Deutschlands - die Kinder - überzeugen. Ein verdienter Preis für ausgezeichnetes Kinderfernsehen, in dem viel Engagement und Herzblut aller Beteiligten steckt. Ihnen allen gratuliere ich herzlich."

"Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" - ab 11.02.2021 in deutschen Kinos zu sehen - ist der zweite Spielfilm um die Hamburger Nachwuchsdetektive. Sie kommen einem skrupellosen Umweltverbrechen auf die Spur und retten eine bahnbrechende Erfindung gegen den Plastikmüll in den Meeren. Regie führte Christian Theede ("Allein gegen die Zeit - der Film"), das Drehbuch stammt von Dirk Ahner ("Hui Buh, das Schlossgespenst"), zuständige NDR Redakteure sind Ole Kampovski und Sandra Le Blanc-Marissal. Produziert wurde der Film von Holger Ellermann und Michael Lehmann, LETTERBOX FILMPRODUKTION.

Der "Goldene Spatz" gilt als wichtigster Kinder- und Jugend-Fernsehpreis in Deutschland. Insgesamt hatten in diesem Jahr 206 deutschsprachige Produktionen an dem Wettbewerb teilgenommen, der in acht Kategorien vergeben wird.

