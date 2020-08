NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" geht in eine neue Runde

Hamburg (ots)

Die Sommerpause ist vorbei: Am kommenden Dienstag, 1. September, setzt NDR Info "Das Coronavirus-Update" mit Prof. Christian Drosten fort. Der Podcast wird immer dienstags bis spätestens 15.00 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate und in der ARD Audiothek veröffentlicht und auch im Radio auf NDR Info gesendet. Neu ist: Neben Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, wird die Virologin Sandra Ciesek ein regelmäßiger Gesprächsgast des Podcasts sein. Beide, Christian Drosten und Sandra Ciesek, werden sich künftig im Gespräch mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise abwechseln.

Adrian Feuerbacher, Chefredakteur Hörfunk des NDR und Programmchef von NDR Info: "Sandra Ciesek ist nicht allein eine exzellente Expertin für das Coronavirus. Da sie mehrere Jahre in der direkten Versorgung der Patienten gearbeitet hat, kennt sie auch die Patienten-Perspektive gut und wird bei vielen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer eine sehr gute Ratgeberin sein. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für den Podcast gewinnen konnten."

Die in Goslar geborene Sandra Ciesek leitet das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und ist Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität. Schon im Februar 2020 hat sie mit ihrem Team nachgewiesen, dass auch symptomfreie Personen Träger und somit Überträger des Virus sein können. Zurzeit forscht sie unter anderem an wirksamen Medikamenten gegen COVID-19 und an geeigneten Teststrategien. "Im Labor erforsche ich als Virologin den Erreger von COVID-19. Da ich mehrere Jahre als Internistin gearbeitet habe, kenne ich auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um SARS-CoV-2 zu leisten", sagt Sandra Ciesek, die am 8. September zum ersten Mal im Coronavirus-Update von NDR Info zu hören sein wird.

Für Christian Drosten ist es nach wie vor ein Anliegen, sein Wissen mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Zugleich war ihm wichtig, die Arbeitsbelastung durch den Podcast zu verringern: "Für mich war es einfach ein Wunsch, das in geringerer Frequenz zu machen. Es ist aber auch gut für den Podcast, wenn ein zusätzlicher Aspekt dabei ist. Sandra Ciesek ist auch in ihrer Wissenschaft anders aufgestellt als ich: Sie arbeitet stärker in Richtung klinischer Beobachtung, virologischer Studien, während ich ein Grundlagenforscher bin. "Christian Drosten ist weltweit einer der führenden Virologen in der Coronavirus-Forschung. Er hat das SARS-1-Virus mit entdeckt und mit seinem Team den ersten PCR-Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 entwickelt. Nach einer zweimonatigen Sommerpause, in der er sich auf die Arbeit im Institut konzentrieren konnte, freut sich Christian Drosten, dass es mit dem Podcast weitergeht: "Dieses Podcast-Format ist ein besonderes Format, weil wir eine bestimmte Fokussierung auf wissenschaftliche Aspekte haben und damit auch eine Orientierung geben für Leute, die einfach etwas mehr wissen wollen."

Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" wurde mit zwei Grimme Online Awards sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet und gehört zu den erfolgreichsten Podcasts des Jahres. "Mehr als 60 Millionen Abrufe des 'Coronavirus-Update' zeigen, dass die Hörerinnen und Hörer die differenzierten und ausführlichen Informationen im Podcast sehr schätzen. Wir freuen uns, dass wir dieses besondere Format nach der Sommerpause fortsetzen und weiterentwickeln können", so Norbert Grundei, Programmchef von N-JOY und Leiter des Audio-Labs THINK RADIO, das den Podcast entwickelt hat.

Podcast: Vom 1. September an, 15.00 Uhr, immer dienstags auf www.NDR.de/coronaupdate, in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Eine kürzere Fassung kommt immer dienstags um 12.35 Uhr im Radio auf NDR Info.

