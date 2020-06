NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR startet neuen Bücherpodcast "eat.READ.sleep."

Hamburg (ots)

Am Freitag, 12. Juni, startet mit "eat.READ.sleep." der neue Bücherpodcast des NDR. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags ab 16.00 Uhr auf www.NDR.de/eatreadsleep und in der ARD-Audiothek veröffentlicht sowie dort, wo es Podcasts gibt.

Gastgeber von "eat.READ.sleep." sind die NDR Redakteurinnen und Redakteure Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert. Für sie ist das Lesen mindestens so wichtig wie Essen und Schlafen. Sie präsentieren und rezensieren aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Da alle drei einen ganz eigenen Zugang zur Literatur haben, bietet der Podcast einen Querschnitt durch die Buchlandschaft - Krimis und Klassiker, Unterhaltendes und Ernstes.

In jeder Folge stellen sich die Literaturjournalistinnen und -journalisten zudem einer "Bestseller-Challenge" und lesen einen vorher ausgelosten Titel der aktuell erfolgreichsten Bücher. Außerdem gibt es in jeder Episode ein Interview. mit Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verlegern, Buchhändlerinnen und Buchhändlern, Lektorinnen und Lektoren, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie Illustratorinnen und Illustratoren. Zum Start am Freitag, 12. Juni, ist die Schriftstellerin Dörte Hansen zu Gast.

Auch die Hörerinnen und Hörer sind gefragt und können ihre Lieblingsbücher empfehlen. Beim Quiz können alle Zuhörenden in Gedanken mitraten und ihr Literatur-Wissen testen.

