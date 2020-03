NDR Norddeutscher Rundfunk

"ZAPP" startet Online-Serie über Journalismus in Zeiten von Corona

Die "Spiegel"-Online-Seite plant der Chef vom Dienst gerade zuhause am Esstisch. Der über 2000 Quadratmeter große Newsroom der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist fast menschenleer. Auf den zahlreichen Pressekonferenzen im Berliner Regierungsviertel darf kein Kamerateam drängeln, denn es gilt, Abstand zu halten. Freie Journalistinnen und Journalisten fürchten in der Krise um ihre Aufträge, einige sind aber gefragt wie nie. Und im Lokaljournalismus steigt die Nachfrage nach Informationen, während die Anzeigenkunden wegbleiben. Das Coronavirus fordert Journalistinnen und Journalisten in besonderer Weise. Viele leisten systemrelevante Arbeit unter erschwerten Bedingungen. Wie sie das tun, wie sich ihr Selbstverständnis dabei verändert und wie sie Corona-Themen aktuell aufarbeiten, berichtet das NDR Medienmagazin "ZAPP" ab Mittwoch, 25. März, zwei Mal pro Woche in einer Online-Ausgabe. Die Serie "Journalismus in Zeiten von Corona" ist auf NDR.de zu sehen (www.NDR.de/zapp), in der ARD Mediathek und auf den Social-Media-Accounts des NDR Medienmagazins.

"ZAPP" setzt dabei auf mobiles Arbeiten. Die Autorinnen und Autoren drehen und schneiden selbst. Die Interviews führen sie in der Regel über Webcams, einige Gesprächspartnerinnen und -partner liefern auch mit eigenen Smartphone-Drehs Einblicke in verschlossene Büros.

