"GO TO TOKIO/TOKIO TO GO" - Neuer ARD OLYMPIA-PODCAST

Am Mittwoch, 24. Juli, genau ein Jahr vor Beginn der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, startet mit "GO TO TOKIO/TOKIO TO GO" ein neuer ARD-Podcast. Das Besondere: Das vom NDR federführend produzierte Format gliedert sich in zwei Staffeln.

In der ersten Staffel "GO TO TOKIO ", die am 24. Juli Premiere hat, werden fünf Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zum olympischen Traum begleitet. Wie bereitet sich Sprinterin Gina Lückenkemper auf die Olympischen Spiele vor? Worauf konzentriert sich Handballer Hendrik Pekeler? Mit welchen Herausforderungen hat Para-Leichtathlet Phil Grolla zu kämpfen? Welche Zwischenziele haben sich Ruderin Marie-Louise Dräger und Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock bis zum Abflug nach Tokio gesetzt?

Darüber hinaus schildert ARD-Korrespondentin Kathrin Erdmann aus Tokio die Vorbereitungen und nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf die Olympia-Baustellen.

Außerdem gibt es spannende Einblicke in die Arbeit des ARD-Olympia-Teams. Welche Herausforderungen erwarten die Sportjournalistinnen und -journalisten am anderen Ende der Welt? Wie machen die Reporterinnen und Reporter den 100-Meter-Lauf in wenigen Sekunden zu einem Hörerlebnis? Fragen, auf die es in zwölf Folgen Antworten geben wird.

Staffel Zwei - "TOKIO TO GO" - startet zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele: Ab dem 24. Juli 2020 gibt es jeden Tag persönliche Eindrücke, Geschichten und einen Blick hinter die Kulissen der Olympischen Spiele - von Orten, wo keine Kamera, aber ein Mikrofon hinkommt.

"GO TO TOKIO/ TOKIO TO GO" erscheint vom 24. Juli 2019 an monatlich als Podcast in der ARD Audiothek und auf www.sportschau.de.

