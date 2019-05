NDR Norddeutscher Rundfunk

Nach Wahl zum SWR Intendanten: NDR Intendant Lutz Marmor gratuliert Dr. Kai Gniffke

Hamburg (ots)

NDR Intendant Lutz Marmor: "Herzlichen Glückwunsch an Dr. Kai Gniffke zur Wahl zum SWR Intendanten! Bei ARD-aktuell hat er Herausragendes geleistet: Die Tagesschau bleibt die mit Abstand meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, und auch online ist die Tagesschau mit ihren Angeboten höchst erfolgreich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Kai Gniffke im Kreise der Intendantinnen und Intendanten."

Der künftige SWR Intendant Dr. Kai Gniffke ist seit 2006 Erster Chefredakteur von ARD-aktuell und damit auch für die Tagesschau zuständig. ARD-aktuell, eine Gemeinschaftseinrichtung aller neun ARD-Landesrundfunkanstalten, ist organisatorisch beim NDR angesiedelt.

Dr. Kai Gniffke, geboren 1960 in Frankfurt am Main, studierte Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Soziologie in Mainz und Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion arbeitete er seit 1993 als Reporter und Schlussredakteur in den Abteilungen Fernsehnachrichten und Landespolitik des damaligen Südwestfunks (SWF). Von 1998 bis 2003 war er als Redaktionsleiter ARD-aktuell verantwortlich für die Zulieferungen des SWR Mainz zu Tagesschau und Tagesthemen. Für Das Erste und den SWR arbeitete er als Autor von Features und Reportagen. 2003 kam er nach Hamburg - zunächst als Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und Chef des Teams Tagesthemen. Seit 2006 ist Gniffke Erster Chefredakteur von ARD-aktuell.

