NDR trauert um Wolfgang Schlüter

Hamburg (ots) - Wolfgang Schlüter, einer der wichtigsten Vertreter seiner Generation im europäischen Jazz, ist am Montag, 12. November 2018, im Alter von 85 Jahren in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) verstorben. Achim Dobschall, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte des NDR: "Mit Dankbarkeit und großem Respekt blicken wir auf eine 65 Jahre andauernde Karriere als Vibraphonist zurück. Wie kaum ein anderer prägte Wolfgang Schlüter auch den Sound der NDR Bigband, der er von 1965 bis 1994 als festes Ensemble-Mitglied angehörte. Seine Soli veredelten Tausende von NDR Aufnahmen, nicht wenige von ihnen an der Seite von internationalen Jazz-Größen wie Joe Pass, Dexter Gordon oder Chet Baker."

Seine Arbeit im Michael Naura Quintett und später gemeinsam mit Naura und dem Lyriker Peter Rühmkorf gehörten zu den prägenden musikalischen Ereignissen des deutschen Nachkriegsjazz. 2013 erhielt Wolfgang Schlüter den "Echo Jazz" für "Visionen", ein Projekt, das er gemeinsam mit der NDR Bigband realisiert hatte. Neben Albert Mangelsdorff war er der einzige deutsche Jazzmusiker, der vom amerikanischen Magazin "Downbeat" im berühmten Kritiker-"Poll" erwähnt wurde. Im vergangenen Jahr wurde Wolfgang Schlüter für sein Lebenswerk mit dem Hamburger Jazzpreis ausgezeichnet. Mit Wolfgang Schlüter verliert die Jazzwelt einen ganz Großen ihrer Zunft.

