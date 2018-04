Julia-Niharika Sen und Karolin Kandler neu bei tagesschau24

Karolin Kandler und Julia-Niharika Sen verstärken das Team von tagesschau24 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6561 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/NDR/Thorsten Jander" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zwei Frauen verstärken das Team von tagesschau24: Julia-Niharika Sen und Karolin Kandler. Die beiden profilierten Fernsehjournalistinnen werden von April an bei tagesschau24, dem Informationskanal der ARD, im Tagesprogramm moderieren sowie Tagesschau-Ausgaben am Vormittag und am Wochenende präsentieren.

Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell: "tagesschau24 steht für Qualitätsjournalismus und relevante Nachrichten den ganzen Tag. Mit Karolin Kandler und Julia-Niharika Sen haben wir zwei engagierte Journalistinnen gewonnen. Sie haben mit ihren bisherigen Tätigkeiten bewiesen, dass sie souveräne Moderatorinnen sind. Sie werden das Team von tagesschau24 verstärken und durch ihre Persönlichkeit bereichern."

Julia-Niharika Sen wurde 1967 in Kiel geboren und studierte Anglistik und Romanistik. Sie moderiert im NDR Fernsehen das "Hamburg Journal" und das Auslandsmagazin "Weltbilder". Als Autorin hat sie zahlreiche Beiträge realisiert, darunter eine Reportage über Frauen in Indien. Als Kommentatorin führt sie im Ersten durch die jährliche Übertragung von "Trooping the Colour", der Militärparade zu Ehren des Geburtstags der Königin, aus London.

Julia-Niharika Sen: "Das aktuelle, oft turbulente und komplexe Weltgeschehen verlässlich zu präsentieren und durch Interviews einzuordnen und greifbar zu machen, ist eine besondere Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Hochaktuell, unabhängig und auf den Punkt. Die Tagesschau ist die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland. Deshalb finde ich es großartig, das Moderationsteam von tagesschau24 zu verstärken."

Karolin Kandler wurde 1985 in Lübz in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre zog es sie zum Fernsehen, wo sie zunächst beim Privatsender münchen.tv volontierte. Seit 2013 steht sie für Sky Sport News HD in München vor der Kamera. An ihrem eigentlichen Fachgebiet, dem Wirtschafts- und Finanzjournalismus, hat die 32-Jährige stets festgehalten. Nun wechselt Karolin Kandler zu ARD-aktuell nach Hamburg.

Karolin Kandler: "Die Marke Tagesschau ist eine Institution im deutschen Fernsehen und steht für Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit. Ich bin glücklich, ein Teil dessen sein zu dürfen."

Über tagesschau24: tagesschau24 ist der Informationskanal innerhalb der ARD-Senderfamilie. Er liefert aktuelle Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft in gewohnter "Tagesschau"-Qualität. Informative Magazine, Talkshows sowie Reportagen und Dokumentationen aus dem Ersten und den Dritten Programmen komplettieren das Angebot. Mit seinem konsequenten und umfangreichen Nachrichtenprogramm trägt tagesschau24 maßgeblich zum öffentlich-rechtlichen Kernauftrag bei.

Pressefoto unter www.ARD-foto.de

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

presse@ndr.de



http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell