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Neue Westfälische (Bielefeld)

Brand in Halle der Ehrlich Brothers

Bielefeld (ots)

In einer Produktionshalle der weltbekannten Zauberkünstler Ehrlich Brothers in Bünde hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Halle wurde evakuiert, zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Informationen der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" zufolge könnten Schweißarbeiten die Ursache für das Feuer sein. In der Halle lassen die Magier-Brüder ihre Requisiten gestalten und bauen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische
News Desk
Telefon: 0521 555 271
nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

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