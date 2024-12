ASB-Bundesverband

ASB-Kältehilfe

Samariter:innen setzen sich für wohnungslose Menschen ein

Köln (ots)

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) veranstaltet am 6. Dezember in Köln sowie in zahlreichen weiteren Städten seine jährliche Aktion zur Unterstützung wohnungsloser Menschen. In Köln werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von ASB-Präsidentin Katarina Barley tatkräftig unterstützt.

Vor Ort verteilen Samariterinnen und Samariter wintertaugliche Schlafsäcke, Hygieneprodukte und eine warme Mahlzeit an Menschen in Not. Die medizinische Versorgung von kleineren Verletzungen wie Schürfwunden übernehmen die Ehrenamtlichen aus dem Rettungsdienst des ASB-Ortsverbandes Köln. Mit dieser Aktion möchte der ASB nicht nur dringend benötigte Hilfe leisten, sondern auch mehr Bewusstsein für die schwierige Situation wohnungsloser Menschen schaffen.

"Die kalte Jahreszeit bedeutet für Menschen, die auf der Straße leben, eine besonders schwere Belastung", betont ASB-Präsidentin Katarina Barley. "Unser Ziel ist es, praktische Hilfe zu leisten und gleichzeitig auch ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit zu setzen. Mit der Aktion helfen wir direkt vor Ort und machen so auf die schwierige Situation von wohnungslosen Menschen aufmerksam."

Die Lage von wohnungslosen Menschen hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Aktuell sind rund 439.500 Menschen in Deutschland wohnungslos - ein Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen machen deutlich, wie dringend mehr bezahlbarer Wohnraum und konkrete Hilfsmaßnahmen benötigt werden.

Die ASB-Kältehilfe findet am Freitag, den 6. Dezember, ab 19:00 Uhr auf dem Breslauer Platz in Köln statt.

Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Kölner Verein Helping Hands Cologne durchgeführt, der sich intensiv für obdachlose Menschen in der Region einsetzt.

Medien- und Pressevertreter:innen sind herzlich eingeladen, Frau Barley steht für Anfragen und Statements zur Kältehilfe und der Situation obdachloser Menschen bereit.

