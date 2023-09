PHOENIX

phoenix vor ort: Eröffnung Invictus Games am Samstag, 09. September 2023

Düsseldorf/Bonn (ots)

Die Invictus Games in Düsseldorf sind ein internationales Sportereignis, das speziell für verwundete, verletzte und kranke ehemalige oder noch aktive Militärangehörige veranstaltet wird. Das Event wurde erstmals 2014 auf Initiative von Prinz Harry ins Leben gerufen und hat zum Ziel, die physische und mentale Erholung dieser Personen durch Sport zu fördern. Mit der Austragung der Spiele in Düsseldorf findet das Großereignis erstmals in Deutschland statt. Höhepunkte sind die Ansprache von Verteidigungsminister Boris Pistorius und die feierliche Parade der Nationen.

phoenix zeigt LIVE die Eröffnungsfeier der Invictus Games. Durch die Sondersendung führt Tina Dauster, am 09.09. in Düsseldorf.

Ab 18:15 Uhr : Programm zur Geschichte und Bedeutung der Spiele.

: Programm zur Geschichte und Bedeutung der Spiele. 18:30 Uhr : Ansprache von Verteidigungsminister Boris Pistorius.

: Ansprache von Verteidigungsminister Boris Pistorius. 19:00 Uhr: Parade of Nations, bei der die teilnehmenden Nationen in einer feierlichen Zeremonie einlaufen und vorgestellt werden.

Die gesamte Veranstaltung wird LIVE auf phoenix übertragen und ist zudem als Stream auf phoenix.de verfügbar.

