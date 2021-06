PHOENIX

phoenix persönlich: Serap Güler zu Gast bei Michael Krons

Freitag, 25. Juni 2021, um 18.00 Uhr

Bonn / Berlin (ots)

"Die Corona-Pandemie darf die Integrationspolitik in Deutschland nicht zurückwerfen", fordert Serap Güler (CDU), Staatssekretärin für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Es sei ein Problem, wenn Sprach- und Integrationskurse nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden könnten, denn sie seien immer auch ein sozialer Austausch.

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit der CDU-Politikerin Serap Güler über Versäumnisse in der Integrationspolitik, Erwartungen an einen möglichen Kanzler Armin Laschet, das Wahlprogramm der Union und über ihre Biografie.

In der Pandemie habe sich leider auch gezeigt, so Güler, "wie schnell rassistische Vorurteile in Teilen der Bevölkerung wieder salonfähig werden". Sie spricht sich daher für ein stärkeres Engagement gegen Rassismus aus: "Hass und Hetze dürfen in unserem Land auch in Zukunft keinen Platz haben."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell