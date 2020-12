PHOENIX

Viele Welten - eine Erde: das phoenix-Festtagsprogramm, ab Montag, 21. Dezember 2020

BonnBonn (ots)

Licht und Schatten, Höhen und Tiefen, die Briten und Heldinnen, Hitze und Kälte, Wüsten und Wälder - phoenix präsentiert im Festtags-Sonderprogramm wie vielfaltig unsere Erde und die Völker sind.

Das Sonderprogramm beginnt mit einem Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart und die Gegensätze der Geschichte. Der Thementag Zeitreisen am Montag, 21. Dezember 2020, führt durch die spannungsreiche Geschichte der letzten Jahrhunderte. Der Dienstag, 22. Dezember 2020, steht ab 9.00 Uhr unter dem Motto S.O.S Erde. Im Fokus steht der Klimawandel mit all seinen Aspekten. Daneben zeigen die phoenix premieren SOS Karibik - Alarm im Inselparadies und Brasilia - Die Virenjäger. Die Suche nach den Killern aus dem Urwald kluge Schutzprojekte und Lösungsideen.

Am 23. Dezember bietet der Thementag Great Britian eine Woche vor dem Brexit ein Füllhorn britischer Besonderheiten von der Geschichte des Inselvolks, über die vielfältigen Landschaften bis zur Königlichen Familie. Zum Abschied Großbritanniens aus der EU zeigt phoenix noch einmal Filme über Queen Victoria, Schottland, die Bermudas und die großen Schlachten der Briten.

Von goldfarbenen Dünen und endlosen Savannen unter tiefblauem Horizont hin zu gigantischen Gletschern inmitten tiefgrünen Regenwaldes - mit dem Thementag Wunderbare Wildnis an Heiligabend, 24. Dezember 2020, gibt es atemberaubend schöne Naturlandschaften und deren einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zu bestaunen.

Frostige Kälte bestimmt den Thementag Eiswelten am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember 2020. Ein Tag, der in die Schattierungen weiß-blau-grau gefärbt ist, weite Wege zurücklegt und sich auch auf einen Höllentrip in die Antarktis begibt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 26. Dezember 2020, präsentiert der Thementag Glitzer, Glamour, Gloria die Welt der Schönen und Reichen. Anhand von Porträts namhafter Adliger u.a. aus dem Hause Windsor, bekannter Hollywoodschauspieler wie Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor und Steve McQueen werden auch die Schattenseiten prominenten Lebens dargestellt. Dabei liefert dieser Thementag nicht nur Einblicke in das Privatleben berühmter Filmstars mit all seinen Höhen und Tiefen, er erzählt ganz nebenbei auch eine kleine Kinogeschichte des 20. Jahrhunderts.

Aus dem Licht in den Schatten führt der Thementag Verborgene Welten am Montag, 28. Dezember 2020. Er taucht hinab bis auf den Meeresgrund, führt in die Katakomben der Unterwelt internationaler Metropolen und zeigt die sonst verborgenen Schätze der Erde.

Der Heldinnen-Thementag am Dienstag, 29. Dezember 2020, porträtiert legendäre Frauen, wie Coco Chanel, Tina Turner oder Steffi Graf, die mit ihrem herausragendem Wirken ins Licht der Öffentlichkeit traten und internationale Stars wurden.

Wie unsere Hauptstadt aus unterschiedlichen Staatsformen wieder vereint und zusammengewachsen ist, dokumentiert Berlin vereint! am Mittwoch, 30. Dezember 2020.

Der Silvester-Thementag Wunderbarer Planet am 31. Dezember 2020 präsentiert unentdeckte unterirdische Wasserwelten der Ozeane.

Zu einem Spaziergang durch die Schatten der Wälder lädt phoenix Neujahr, 1. Januar 2021, ein. In einer Reise rund um den Erdball präsentieren Dokumentationen Unsere Wälder in all ihrer Vielfalt. Es geht vom bizarr bewaldeten Norden bis in die artenreichen Regenwälder am Äquator, dabei wird zugleich deutlich, was die sensiblen Bio-Systeme gefährdet.

Kontrastreiche Thementage im Festtagsprogramm - ab Montag, 21. Dezember 2020 bei phoenix, jeweils ab 9.00 Uhr

Alle Thementage auf einen Blick:

- Mo., 21.12.: Zeitreisen - Di., 22.12.: SOS-Erde - Mi., 23.12.: Goodbye Großbritannien - Do., 24.12.: Wunderbare Wildnis - Fr., 25.12.: Eiswelten - Sa., 26.12.: Glitzer, Glamour, Gloria - So., 27.12.: Unterwegs - Mo., 28.12.: Verborgene Welten - Di., 29.12.: Heldinnen - Mi., 30.12.: Berlin vereint - Do., 31.12.: Wunderbarer Planet - Fr., 01.01.: Unsere Wälder

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell