phoenix Thementag: Expedition Europa: Pfingstmontag, 10. Juni 2019, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots)

Klein, aber oho: Europa ist nach Australien der zweitkleinste Kontinent der Erde und bietet eine erstaunliche Vielzahl großartiger Naturlandschaften voller wilder Schönheit.

An Pfingstmontag begibt sich phoenix 24 Stunden lang auf eine Expedition durch Europa: vom subpolaren Norden bis zum malerischen Mittelmeer.

Lassen Sie sich von bildgewaltigen Dokumentationen an einsame Fjorde, sonnendurchflutete Küsten, in dichte Wälder und raue Gebirge entführen. Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise durch die Entstehungsgeschichte unseres Kontinents und seiner Naturräume, folgen Sie den Spuren wilder Tiere und begegnen Sie ganz besonderen Menschen, die in diesen einzigartigen Landschaften leben und arbeiten.

Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne ist dabei die preisgekrönte Dokumentation Zurück zum Urwald der Filmemacher Rita und Michael Schlamberger über das größte Verwilderungsgebiet der Alpen in Österreich - die weitgehend unbekannten Kalkalpen. Für ihren Film haben Rita und Michael Schlamberger über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren das Geheimnis des unberührten Urwalds mit der neuesten Kameratechnik eingefangen, um 20.15 Uhr erstmals bei phoenix.

