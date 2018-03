Asklepios Klinik Barmbek verteidigt Titel als "World's Best Hospital for Medical Tourists / Asklepios Klinik Barmbek / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/65048 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Asklepios Kliniken" Bild-Infos Download

- Hamburger Krankenhaus ist zum zweiten Mal in Folge Spitzenreiter - Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) lobt exzellenten Service für Patienten aus dem Ausland - Kliniken aus aller Welt wurden verglichen

Die Asklepios Klinik Barmbek (www.asklepios.com/hamburg/barmbek/) wurde zum zweiten Mal in Folge als "World's Best Hospital for Medical Tourists" (https://worldsbesthospitals.net/) ausgezeichnet. Damit hat die Hamburger Klinik ihre Position als weltweiter Spitzenreiter erfolgreich verteidigt. Die Auszeichnung erfolgte durch die Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) (https://mtqua.org/), eine unabhängige internationale Organisation zur Entwicklung und Förderung höchster Qualitätsstandards im Medizintourismus. Neben der medizinischen Qualität wird dabei auch die persönliche Betreuung der Patienten in den Kliniken bewertet. Die Organisation veröffentlicht seit 2010 regelmäßig die Liste der weltweiten Top-Ten-Krankenhäuser, die den speziellen Bedürfnissen internationaler Patienten in besonderem Maße gerecht werden.

Der internationale Medizintourismus gewinnt in Hamburg immer stärker an Bedeutung. Nicht nur in der Asklepios Klinik in Barmbek macht sich dies durch steigende Patientenanfragen aus dem Ausland bemerkbar, aber dieses Krankenhaus scheint sich besonders gut auf die anspruchsvolle Klientel einstellen zu können. In den vergangenen Jahren war die Klinik bereits unter den Top Ten gelistet, dann gelang im letzten Jahr der Sprung auf Platz 1. Die Asklepios Klinik Barmbek sei "herausragend als Krankenhaus für Medizintouristen", so Julie Munro, Vorsitzende der MTQUA.

Im Vergleich zu 2009 hat sich die Zahl ausländischer Privatpatienten in den Hamburger Asklepios Kliniken mehr als verdoppelt. Insbesondere Patienten aus Russland und den GUS-Staaten kommen zunehmend nach Hamburg zur Behandlung, weil hochwertige Gesundheitsleistungen in ihrer Heimat nicht uneingeschränkt verfügbar sind. Außerdem genießen sowohl die deutsche Medizin insgesamt als auch viele Chefärzte der Hamburger Asklepios Kliniken im Ausland einen ausgezeichneten Ruf. "Wir freuen uns sehr, dass wir so viel Vertrauen auch bei ausländischen Patienten genießen und dass die Asklepios Klinik Barmbek erneut ausgezeichnet wurde", sagt Stefanie Ludwig, Geschäftsführende Direktorin der Asklepios Klinik Barmbek. "Der erneute erste Platz ist für uns Bestätigung, aber zugleich Ansporn, um den Bedürfnissen dieser Patienten entgegenzukommen, wie wir es mit der Einrichtung eines eigenen Auslandsbüros gemacht haben", so Frau Ludwig weiter.

Weitere Informationen: Asklepios Klinik Barmbek, www.asklepios.com/hamburg/barmbek/ World's Best Hospitals for Medical Tourists - Liste der MTQUA, https://worldsbesthospitals.net/

