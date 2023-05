TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband Einladung Online-Pressekonferenz: Studie zu ChatGPT - Aktuelle Nutzung, Ängste, Regulierung, 11.5.2023

Keine andere Technologie verbreitet sich derzeit so schnell wie "generative KI". Seit ihrem Start zeigt ChatGPT, welches enorme Potenzial Künstliche Intelligenz (KI) hat - und welche Risiken mit ihrem Einsatz einhergehen. Wie viele Bundesbürger:innen kennen ChatGPT und wie viele haben das Tool bereits genutzt? Welche Hoffnungen und Ängste haben sie in Zusammenhang mit der Technologie? Und sollte es aus Sicht der Befragten gesetzliche Regelungen für die Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz geben? In der EU ist mit der KI-Verordnung ("AI Act") ein entsprechendes Gesetz in der Abstimmung. Dabei stellt sich auch die Frage, wie die Sicherheit von KI-Anwendungen in der Praxis gewährleistet werden kann.

Um diese Themen geht es in einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen. Die Ergebnisse der Studie und einen aktuellen Stand der KI-Gesetzgebung stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.

Zeit: Donnerstag, 11. Mai 2023, 10:30 Uhr

Ihr Gesprächspartner ist:

Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands e.V.

Zugang per Microsoft Teams

Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 403 544 916#

HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.

