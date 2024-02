Bilanzpressekonferenz der GLS Bank - Einladung

Bochum (ots) - Mit sofortiger Wirkung legt die GLS Bank ihren Kanal bei X (ehemals Twitter) still. Der Stil in dem Netzwerk ist mit den Werten der sozial-ökologischen Bank nicht mehr vereinbar. Nach mehr als 15 Jahren ist Schluss: Als eine der ersten Banken in Deutschland nutzte die GLS Bank seit 2008 Twitter und andere Social-Media-Kanäle für Informationen und den ...

