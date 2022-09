GLS Bank initiiert Spendenkampagne für das "Netzwerk der Wärme"

Bochum (ots) - Einzigartig, nachhaltig und digital: Die neue GLS Banking App ist da. Sie bietet schnelle Services, intuitive Bedienung und überraschende Features. Vor allem aber führt die nachhaltige Bank in der Tasche zusammen, was seit fast 50 Jahren Kern der GLS Bank ist: Wirkung und Banking. "Dass wir unsere sozial-ökologische Wirkung in diesem Umfang in einer ...

mehr