Weitere Hilfstransporte für die Ukraine - / lavera beteiligt sich mit 38.000 Pflegeprodukten

lavera beteiligt sich mit 38.000 Pflegeprodukten

Hannover

lavera Naturkosmetik spendet erneut für die Ukraine - diesmal 38.000 Naturkosmetik-Pflegeprodukte mit einem Verkaufswert von rund 280.000 Euro.

Am 08. und 12. April haben sich zwei weitere Hilfstransporte aus der Region Hannover auf den Weg nach Polen in das 1.200 km entfernte Grenzgebiet bei Leczna gemacht. Der Hilfskonvoi besteht diesmal aus Lebensmitteln und Kosmetikprodukten, die von dort aus in die Ukraine transportiert werden.

Eine Hälfte der notwendigen Spenden - darunter lavera Shampoos, Deo Roll-ons, Gesichts- und Körperpflege sowie eine Akutcreme für entzündliche Hautstellen - ist für die Menschen und geflüchteten Familien in der 130 km entfernten Partnerstadt von Barsinghausen Kovel (Ukraine) bestimmt. Die zweite Hälfte wird in Leczna von einem ukrainischen Pastor abgeholt, der die Hilfsgüter in die Kriegsgebiete direkt zur Front bringt.

Möglich wird der Ukraine-Hilfskonvoi durch eine Organisationsgemeinschaft diverser Einrichtungen und Vereine aus Barsinghausen und Wennigsen.

Claudia Haase, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Laverana: "Die anhaltende, dramatische Situation im Ukraine Kriegsgebiet macht uns nach wie vor sehr betroffen. Es wird immer wichtiger, Hilfsgüter zu liefern und den Menschen vor Ort zu helfen. Darum ist es für uns selbstverständlich, die ehrenamtliche Initiative der Organisationen an unseren Standorten zu unterstützen und dringend benötigte Produkte des täglichen Bedarfs zur Verfügung zu stellen."

