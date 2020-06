Deutsches Institut für Service-Qualität

"Deutschlands Spar-Champions 2020"

Bei dauerhaft günstigen Anbietern sparen - Auszeichnung in 13 Kategorien - Orientierung für preissensible Kunden

Die Bundesbürger gelten gemeinhin als Spar-Weltmeister. Gerade in der aktuellen Zeit ist es oftmals auch zwingend nötig, beim Konsum preissensibel zu sein. Viel Geld sparen können Verbraucher, die sich über Preise und Konditionen gründlich informieren, bevor sie bei Produkten oder Dienstleistungen zugreifen. Eine Entscheidungshilfe liefert hierbei "Deutschlands Spar-Champions 2020", eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/ratgeber/tests und DISQ-TEST, Sonderveröffentlichung im DUB UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 3-2020, ab 19.06.2020 im Zeitschriftenhandel).

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Preisniveau von 151 Unternehmen ermittelt und vergleichend bewertet. Die Basis bilden rund 9.000 Preisdatensätze aus 40 DISQ-Studien der letzten Jahre. Ausgezeichnet werden die günstigsten Anbieter aus 13 Kategorien und Branchen - von Energie und Technik bis hin zu Finanzen und Versicherungen. Zu "Deutschlands Spar-Champions 2020" zählen Unternehmen wie zum Beispiel Blau (Mobilfunkanbieter), Buchbinder (Autovermieter) DKB Deutsche Kreditbank (Direktbanken), Knauber Strom (Stromanbieter), Pÿur (Triple-Play-Anbieter) und Vodafone (Internetanbieter).

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Guter Service darf für den Verbraucher kein teurer Luxus sein. Deshalb führt das DISQ zahlreiche umfassende Studien durch, in denen auch Preise und Konditionen analysiert und bewertet werden. Nur Unternehmen, die sich auf Dauer als preisgünstig erweisen, sind Spar-Champions. Die Auszeichnung 'Deutschlands Spar-Champions 2020' ist deshalb eine gute Orientierungshilfe für den Verbraucher."

PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS SPAR-CHAMPIONS 2020"

(Preisträger in alphabetischer Sortierung)

STROMANBIETER: Knauber Strom, Montana, Ovag Energie

GASANBIETER: Grünwelt Energie, Maingau Energie, Montana

INTERNETANBIETER: O2, Unitymedia, Vodafone

TRIPLE-PLAY-ANBIETER: 1&1, Pÿur, Vodafone

MOBILFUNKANBIETER: Blau, WinSIM, Yourfone

BUDGETHOTELS: A&O Hotels, B&B Hotels, Ibis Budget

GIROKONTEN BEI FILIALBANKEN: Mittelbrandenburgische Sparkasse, Sparda-Bank Baden-Württemberg, Sparkasse Nürnberg

RATENKREDIT BEI FILIALBANKEN: Hypovereinsbank, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank München

DIREKTBANKEN: DKB Deutsche Kreditbank, Norisbank, Volkswagen Bank

PRIVATE KRANKENVERSICHERER: Continentale, Hanse-Merkur, HUK-Coburg

AUTOVERMIETER: Buchbinder, Budget, Enterprise

SELFSTORAGE-CENTER: Pickens, Rollsrein, Sirius Facilities

UMZUGSUNTERNEHMEN: DMS, Hansetrans, Zapf

