game - Verband der deutschen Games-Branche

Millionen Deutsche wünschen sich Games und Gaming-Geschenke zu Weihnachten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bei nahezu 14 Millionen Deutschen stehen Games und Produkte mit Games-Bezug auf dem Wunschzettel zu Weihnachten

Besonders groß ist das Interesse bei den 16- bis 24-Jährigen

Neben Games gehören auch Games-Zubehör, Guthaben für Games und

All I want for Christmas... sind Games! In diesem Jahr stehen Computer- und Videospiele sowie Produkte, die auf Games-Marken basieren, auf Weihnachts-Wunschzetteln von Millionen Menschen hierzulande: Rund 13,9 Millionen Deutsche wünschen sich zu Weihnachten Spiele, Gaming-Zubehör, Guthaben für Games und Games-Services, Spielekonsolen und sogar Comics, Bücher oder Filme mit Games-Bezug. Das gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis einer repräsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov bekannt. Auf den besonderen Spielspaß rund um die Festtage mit neuen Games, Games-Hardware und Co. freuen sich am meisten die Jüngeren: Bei vier von zehn (41 Prozent) der 16- bis 24-Jährigen stehen Games-Artikel auf dem Wunschzettel. Groß ist das Interesse an Gaming-Geschenken auch bei den 25- bis 34-Jährigen (35 Prozent) sowie bei der Altersklasse 35 bis 44 Jahre (34 Prozent).

Was sind die beliebtesten Gaming-Geschenke?

Ob der aktuellste Spiele-Blockbuster, die neue Fortsetzung der Lieblingsspielreihe oder einfach dieses eine Game, das man schon immer spielen wollte: Der klare Sieger der beliebtesten Gaming-Geschenke sind Games selbst - bei rund 6 Millionen Deutschen stehen sie auf dem Wunschzettel. Platz 2 der meistgewünschten Games-Artikel zu Weihnachten belegt Gaming-Zubehör - hierzu gehören etwa Gamepads, Tastaturen oder Headsets. Knapp 3,5 Millionen würden sich über ein Geschenk aus diesem Bereich unter dem Weihnachtsbaum freuen. Knapp dahinter folgen Guthaben für Games und Games-Services - beispielsweise für Gaming-Abos oder Guthabenkarten für Online-Games-Shops - mit 3,3 Millionen sowie Spielekonsolen mit 3,2 Millionen Menschen, die sich solche Geschenke wünschen. Auch Games-Artikel mit popkulturellem Bezug sind in diesem Jahr sehr begehrt: So gehören Bücher oder Comics sowie Filme oder Serien mit Games-Bezug für jeweils knapp 2,2 Millionen beziehungsweise 1,9 Millionen Deutsche zu den Wunschgeschenken. Als Klassiker für Gamerinnen und Gamerin landet der Gaming-PC bei 2,1 Millionen Deutschen auf der Wunschliste.

Informationen zu den Marktdaten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des game, an der 2.046 Personen zwischen dem 11. und 16.11.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

game - Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft und beantworten Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Unsere Mission ist es, Deutschland zum besten Games-Standort zu machen.

Original-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuell