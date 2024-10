3sat

Die Lausitz im Umbruch: 3sat zeigt Dokumentarfilm "Auf der Kippe"

Mit dem geplanten Kohleausstieg muss sich in der Lausitz eine ganze Region neu definieren. Wie kann die Bevölkerung den Strukturwandel aktiv mitgestalten? Der Dokumentarfilm "Auf der Kippe" von Britt Beyer begleitet mehrere Menschen und zeigt, wie sie sich für die Zukunft ihrer Heimat starkmachen. Zu sehen in der 3satMediathek von Sonntag, 13. Oktober 2024, 10.00 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 12. November 2024. Im TV läuft die Free-TV-Premiere am Montag, 14. Oktober 2024, 22.25 Uhr.

Die Lausitz, eine Region am östlichen Rand Deutschlands, aber mitten in Europa gelegen, hat schon viele Veränderungen erlebt. Der Braunkohleabbau prägte die regionale Identität und den Wohlstand von Generationen. Nach der Wende folgte eine Deindustrialisierung von historischem Ausmaß, von der sich die Region noch immer nicht erholt hat. Mit dem lang geplanten und inzwischen gesetzlich beschlossenen Kohleausstieg steht die Lausitz erneut vor einem tiefen Einschnitt. Der Dokumentarfilm wirft einen sensiblen Blick in die Region und erzählt von den Ängsten und Wünschen der Menschen, die dort leben, sowie von ihrem unbedingten Willen, die Zukunft ihrer Heimat mitzubestimmen.

Deutlich wird dabei auch, welche Interessen in der von permanenten Umbrüchen geprägten Region in Zeiten der Energiewende kollidieren. So bangen viele, wie Baggerführerin Silke, um ihren Arbeitsplatz im Braunkohlerevier. Andere wiederum, wie die Umweltaktivistin Reka, kämpfen aus Gründen des Umweltschutzes gegen den Tagebergbau. Und wieder andere müssen umgesiedelt werden, weil ihr Dorf der Erweiterung der Kohleförderung weichen soll. Zwischen all diesen Fronten agiert der Bürgermeister von Weißwasser in der Oberlausitz. Er will seine Stadt als Ausbildungsstandort und als Ort für Zukunftstechnologien positionieren, damit auch junge Leute wieder dort leben möchten.

