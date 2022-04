3sat

Das Kurzfilmprogramm in 3sat anlässlich der 68. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 7. Mai 2022, ab 22.45 Uhr Mit Erstausstrahlungen Anlässlich der 68. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, die in diesem Jahr vom 30. April bis zum 9. Mai stattfinden, zeigt 3sat am Samstag, 7. Mai 2022, ab 22.45 Uhr, ein Kurzfilmprogramm mit drei Erstausstrahlungen. Zu sehen sind fünf Wettbewerbsfilme der vergangenen Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und zwei weitere Kurzfilme aus der Dokumentarfilmreihe "Ab 18!". Den Auftakt macht die Erstausstrahlung "Genosse Tito, ich erbe" (Deutschland/Österreich 2021, 27 Minuten) von Olga Kosanović, ausgezeichnet mit dem 3satNachwuchspreis 2021 bei den 67. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Die drei Erstausstrahlungen des Kurzfilmprogramms stehen sieben Tage vor Sendung 90 Tage lang in der 3satMediathek. Alle weiteren Filme sind ab Ausstrahlung verfügbar. Der Auftaktfilm "Genosse Tito, ich erbe" zeigt: Heimat ist kompliziert, erben vielleicht eine Last. Tito wird zur Symbolfigur für etwas Gewesenes: Filmemacherin Olga Kosanović wird eines Tages das Haus ihrer Großeltern in Serbien erben. In ihrem dokumentarischen Kurzfilm reflektiert sie mit Großeltern, Mutter und Bruder zwischen Familienidylle und Gartenarbeit über die lähmende Bürde des Besitzes und die Verortung von Identität. Eine filmische Auseinandersetzung mit dem, was bleibt, ausgezeichnet mit dem 3satNachwuchspreis 2021. Im Anschluss folgen weitere preisgekrönte Kurzfilme. Das Kurzfilmprogramm in der Übersicht: Samstag, 7. Mai 2022, 22.45 Uhr "Genosse Tito, ich erbe"/3satNachwuchspreis 2021 Kurzfilm, Deutschland/Österreich 2021, 27 Minuten Regie: Olga Kosanović Erstausstrahlung Samstag, 7. Mai 2022, 23.10 Uhr "Lydia"/Preis des NRW-Wettbewerbs 2021 Kurzfilm, Deutschland 2021, 22 Minuten Regie: Christian Becker Erstausstrahlung Samstag, 7. Mai 2022, 23.35 Uhr "Trübes Wasser"/Förderpreis des NRW-Wettbewerbs 2021 Kurzfilm, Deutschland 2020, 10 Minuten Regie: Elena Wiener Erstausstrahlung Samstag, 7. Mai 2022, 23.45 Uhr "Ansonsten geht's mir gut"/3sat-Förderpreis 2020 Kurzfilm, Deutschland/Türkei 2020, 14 Minuten Regie: Eren Aksu Samstag, 7. Mai 2022, 0.00 Uhr "Ada Kaleh"/Lobende Erwähnung im Deutschen Wettbewerb 2019 Kurzfilm, Deutschland 2018, 15 Minuten Regie: Helene Wittmann Samstag, 7. Mai 2022, 0.15 Uhr "Ab 18! – Being Sascha"/Basler Filmpreis für den Besten Kurzfilm 2020 Dokumentarfilm, Schweiz/Deutschland 2020 Regie: Manuel Gübeli Samstag, 7. Mai 2022, 0.50 Uhr "Ab 18! – Ich habe dich geliebt"/1. Jurypreis des Deutschen Wettbewerbs beim Kurzfilmfestival Köln 2021 Dokumentarfilm, Deutschland 2020 Regie: Rosa Hannah Ziegler Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos zu den Sendungen sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kurzfilmtageoberhausen Die Videostreams zu allen fünf Wettbewerbsfilmen der vergangenen Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen: https://kurz.zdf.de/c9hj/ 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell