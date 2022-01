3sat

Neujahrskonzert 2022 in 3sat: Starviolinist Daniel Hope feiert Hollywood

Swing, Musicals und eine Prise Nostalgie aus der Essener Philharmonie

Gemeinsam mit "Mister Swing“, dem Sänger Tom Gaebel, und der international gefeierten Sopranistin Pumeza Matshikiza präsentiert Stargeiger Daniel Hope ein Feuerwerk von Highlights aus knapp 100 Jahren Filmmusikgeschichte. Das Neujahrskonzert 2022 aus der Essener Philharmonie "Hope & Friends in Hollywood" zeigt 3sat am Samstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.

Daniel Hope verbindet eine tiefe Leidenschaft für den Film mit einer großen Faszination für die legendären Filmmusiker und Exilkomponisten des frühen Hollywood-Zeitalters. Intensiv hat sich Hope mit ihren Biografien beschäftigt und sich passioniert in die Archive vergraben. Er präsentiert mit seinen Gästen ein wahres Feuerwerk aus unvergesslichen Klassikern von Casablanca über James Bond bis Lala-Land. "Es gab die großen Stars, die es schnell zur Berühmtheit brachten", erläutert Daniel Hope: Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold oder Miklós Rózsa. Kurt Weill dagegen wird am Broadway zur Musical-Legende. Andere Karrieren jedoch verlaufen nicht so glücklich, nicht für jeden gibt es ein Happy End. "Es liegt viel Melancholie in der Musik dieser Emigranten und sehr viel Nostalgie."

Begleitet wird der Stargeiger Daniel Hope und seine Gäste durch das WDR-Funkhausorchester, das sich auf genau diese Klangfarbe spezialisiert hat – unter Leitung ihres Chefdirigenten Frank Strobel.

