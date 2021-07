3satKrimisommer 2021 mit dem Dreiteiler "Hard Sun" und der Miniserie "Pregau - Kein Weg zurück"

3sat

Mainz

Ab Dienstag, 13. Juli 2021, 20.15 Uhr

Vom 13. Juli bis zum 6. August 2021 präsentiert der 3satKrimisommer mehr als 30 spannende Fälle. Am Dienstag, 20. Juli, Mittwoch, 21. Juli, und Donnerstag 22. Juli, jeweils um 22.25 Uhr, zeigt 3sat den außergewöhnlichen britischen Dreiteiler "Hard Sun" (Großbritannien 2017). Bei den Ermittlungen im Fall eines ermordeten Computer-Hackers finden Detective Chief Inspector Charlie Hicks (Jim Sturgess) und seine neue Kollegin Detective Inspector Elaine Renko (Agyness Deyn) über einen USB-Stick mit ominösen Dateien. MI5-Agentin Grace Morrigan (Nikki Amuka-Bird) heftet sich an die Fersen der beiden Ermittler, um den USB-Stick wieder an sich zu bringen und jeden zu töten, der den Inhalt des Dossiers kennt. So beginnt eine Jagd auf Leben und Tod, in der Grace sämtliche Register ihres Könnens zieht, um ihr Ziel zu erreichen. Denn die Dateien haben einen äußerst brisanten Inhalt: Fünf Jahre hat die Menschheit den Unterlagen zufolge noch bis ein Ereignis, Codename "Hard Sun", die Erde unbewohnbar machen soll. Eine schreckliche Wahrheit, die der Geheimdienst aus Sorge vor Chaos und Anarchie der Bevölkerung vorenthalten will.

Mit dem vierteiligen Krimidrama "Pregau - Kein Weg zurück" (Österreich 2016) geht es im 3satKrimisommer am Dienstag, 27. Juli 2021, 23.50 Uhr, weiter: Polizist Hannes Bucher (Maximilian Brückner) hat vor Jahren in die Pregauer Patriarchenfamilie Hartmann eingeheiratet. Nach jahrelanger Abwesenheit überredet ihn seine Frau Maria (Ursula Strauss) wieder in ihre Heimatstadt zu ziehen – eine folgenschwere Entscheidung. Hannes fühlt sich ausgegrenzt. In seiner Verzweiflung begeht er einen Fehler, der niemals rauskommen darf. Dann wird Hannes auf seinen eigenen Fall angesetzt. Das ist hilfreich, um Spuren zu verwischen, aber leider gibt es einen Zeugen.

Außerdem im 3sat-Programm die US-Krimis "Jesse Stone - Lost in Paradise", "In der Schusslinie" sowie "Kiss of Death“ und jede Menge Ermittlungsarbeit unter anderen für die Teams vom "Polizeiruf 110", für Kommissar Krüger im "Spreewaldkrimi", für Kriminalhauptkommissar Robert Marthaler in "Kommissar Marthaler" und für Angelika Schnell in "Schnell ermittelt".

Der 3satKrimisommer in der Übersicht: Dienstag, 13. Juli 2021, 20.15 Uhr "Polizeiruf 110: Die verlorene Tochter" Fernsehfilm, Deutschland 2010 Dienstag, 13. Juli 2021, 22.25 Uhr "Spreewaldkrimi - Zwischen Tod und Leben" Fernsehfilm, Deutschland 2017 Mittwoch, 14. Juli 2021, 20.15 Uhr "Polizeiruf 110: Der Verurteilte" Fernsehfilm, Deutschland 2020 Mittwoch, 14. Juli 2021, 22.25 Uhr "Spreewaldkrimi - Tödliche Heimkehr" Fernsehfilm, Deutschland 2018 Donnerstag, 15. Juli 2021, 20.15 Uhr "Kommissar Marthaler - Die Braut im Schnee" Fernsehfilm, Deutschland 2011 Donnerstag, 15. Juli 2021, 22.25 Uhr "Spreewaldkrimi - Zeit der Wölfe" Fernsehfilm, Deutschland 2020 Freitag, 16. Juli 2021, 22.25 Uhr "James Patterson: Alex Cross" Spielfilm, USA 2012 Dienstag, 20. Juli 2021, 20.15 Uhr "Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind" Fernsehfilm, Deutschland 2017 Dienstag, 20. Juli 2021, 22.25 Uhr "Hard Sun (1/3)" Fernsehfilm, Großbritannien 2017 Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.15 Uhr "Polizeiruf 110: Tod einer Toten" Fernsehfilm, Deutschland 2020 Mittwoch, 21. Juli 2021, 22.25 Uhr "Hard Sun (2/3)" Fernsehfilm, Großbritannien 2017 Donnerstag, 22. Juli 2021, 20.15 Uhr "Kommissar Marthaler - Partitur des Todes" Krimi, Deutschland 2013 Donnerstag, 22. Juli 2021, 22.25 Uhr "Hard Sun (3/3)" Fernsehfilm, Großbritannien 2017 Freitag, 23. Juli 2021, 20.15 Uhr "Tod im Internat (1/2)" "Das verschwundene Mädchen" Politthriller, Deutschland 2017 Freitag, 23. Juli 2021, 22.25 Uhr "Jesse Stone - Lost in Paradise" Spielfilm, USA 2015 Dienstag, 27. Juli 2021, 20.15 Uhr "Die Lebenden und die Toten (1/2) - Ein Taunuskrimi" Krimi, Deutschland 2016 Dienstag, 27. Juli 2021, 22.25 Uhr "Schnell ermittelt - Schuld" Fernsehkrimi, Österreich 2012 Dienstag, 27. Juli 2021, 23.50 Uhr "Pregau - Kein Weg zurück (1/4)" 1. "Der Fehler" Krimidrama-Serie, Österreich 2016 Mittwoch, 28. Juli 2021, 20.15 Uhr "Die Lebenden und die Toten (2/2) - Ein Taunuskrimi" Krimi, Deutschland 2016 Donnerstag, 29. Juli 2021, 20.15 Uhr "Kommissar Marthaler - Ein allzu schönes Mädchen" Fernsehfilm, Deutschland 2015 Donnerstag, 29. Juli 2021, 22.25 Uhr "Schnell ermittelt - Erinnern" Fernsehkrimi, Österreich 2014 Donnerstag, 29. Juli 2021, 23.55 Uhr "Pregau - Kein Weg zurück (2/4)" 2. "Die Lügen" Krimidrama-Serie, Österreich 2016 Freitag, 30. Juli 2021, 20.15 Uhr "Tod im Internat (2/2)" "Schattenwelten" Politthriller, Deutschland 2017 Freitag, 30. Juli 2021, 22.25 Uhr "In der Schusslinie" Spielfilm, USA 2014 Dienstag, 3. August 2021, 20.15 Uhr "Die Toten vom Bodensee - Stille Wasser" Krimi, Deutschland 2016 Dienstag, 3. August 2021, 22.25 Uhr "Schnell ermittelt - Leben" Fernsehkrimi, Österreich 2014 Dienstag, 3. August 2021, 23.55 Uhr "Pregau - Kein Weg zurück (3/4)" 3. "Die Erpressung" Krimidrama-Serie, Österreich 2016 Mittwoch, 4. August 2021, 20.15 Uhr "Die Toten vom Bodensee - Die Braut" Krimi, Deutschland/Österreich 2017 Donnerstag, 5. August 2021, 20.15 Uhr "Die Toten vom Bodensee – Abgrundtief" Fernsehfilm, Deutschland/Österreich 2017 Donnerstag, 5. August 2021, 22.25 Uhr "Schnell ermittelt - Einsamkeit" Fernsehkrimi, Österreich 2016 Donnerstag, 5. August 2021, 23.55 Uhr "Pregau - Kein Weg zurück (4/4)" 4. "Der große Tag" Krimidrama-Serie, Österreich 2016 Freitag, 6. August 2021, 22.25 Uhr "Kiss of Death" Spielfilm, USA 1995

Der 3satKrimisommer und der Video-Stream zur ersten Folge "Pregau - Kein Weg zurück" im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/der-3satkrimisommer-2021-mit-dem-dreiteiler-hard-sun-und-der-miniserie-pregau-kein-weg-zurueck/

