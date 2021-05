3sat

"Pufpaffs Happy Hour": Neue Folgen der 3sat-Kabarett-Show mit Sebastian Pufpaff

Mainz (ots)

ab Sonntag, 16. Mai 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Endlich wieder "Happy Hour "! Nach langer Zeit im Homeoffice wagt sich der Kabarettist und Moderator Sebastian Pufpaff zurück auf die Bühne. Noch bleiben er und seine Gäste in der 3sat-Kabarettshow "Pufpaffs Happy Hour"pandemiebedingt unter sich: Die Theater sind geschlossen, auch in der Berliner Kulturbrauerei ist kein Publikum zugelassen. Umso wichtiger, ein Signal in die heimischen Wohnzimmer zu senden: Ernste Zeiten erfordern lustige Maßnahmen, und auch in der "neuen Normalität" gilt es, den Humor nicht zu verlieren.

In der ersten Folge von "Pufpaffs Happy Hour" stehen am Sonntag, 16. Mai 2021, 20.15 Uhr in 3sat, Kirsten Fuchs, Tobias Mann, Elena Wolff und die Sängerin Mine auf der Bühne. Drei Wochen später, am Sonntag, 6. Juni 2021, 20.15 Uhr, begrüßt Sebastian Pufpaff Michael Mittermeier, Horst Evers, Anna Mateur, Zoe Hagen und Suchtpotenzial. Eine weitere Folge ist am Sonntag, 20. Juni 2021, um 20.15 Uhr zu sehen. 3sat zeigt alle Folgen in Erstausstrahlung.

Für seine 3sat-Show "Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht!", die seit dem ersten Lockdown gesendet wird, wurde der Kabarettist mit dem Grimme-Preis 2021 ausgezeichnet.

