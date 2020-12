3sat

"Sch(l)uss mit Lustig - Florian Schroeder fahndet nach dem Bösen": 3sat zeigt Roadmovie

MainzMainz (ots)

Mittwoch, 16. Dezember 2020, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Der Ausnahmezustand ist die neue Normalität. Man fühlt sich permanent bedroht von einem Irren mit Föhnfrisur im Westen, einem Irren ohne Frisur im Osten. Und neuerdings von einem Killervirus. Die Welt geht täglich unter. Das Geschrei hat das Gespräch ersetzt. Wer nicht zu den Guten gehört, gehört zu den Bösen. Nur, was ist überhaupt "das Böse"? Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, 20.15 Uhr in 3sat, begibt sich Kabarettist Florian Schroeder in dem kriminalistischen Roadmovie " Sch(l)uss mit Lustig - Florian Schroeder fahndet nach dem Bösen" auf Spurensuche.

Florian Schroeder trifft einen Krimiautor, eine Theologin, einen Gefängnisarzt, einen verurteilten Totschläger und eine Moralphilosophin. 24 Stunden auf den Fersen des Bösen bringen ihn an ungewöhnliche Orte: in eine Gefängniszelle, in eine Knochen-Krypta, auf den kühlen Obduktionstisch der Rechtsmedizin - und zu überraschenden Einsichten. Wie in einem Thriller fügt Florian Schroeder die Geschichte des Bösen zusammen und testet es selbst.

Florian Schroeder wurde gerade mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2021 in der Sparte Kabarett ausgezeichnet. Die Preisverleihung zum Deutschen Kleinkunstpreis 2021 zeigt 3sat am Sonntag, 28. Februar 2021, um 20.15 Uhr. Außerdem ist Florian Schroeder am Sonntag, 20. Dezember 2020, um 21.00 Uhr in der 3sat-Sendung "Satire Battle" zu sehen.

