Unter anderem mit zwei aktuellen Aufführungen, Dokumentationen sowie einer "Kulturzeit extra"-Ausgabe

Samstag, 15., bis Samstag, 22. August 2020

100 Jahre Salzburger Festspiele im Zeichen der Coronapandemie: Statt eines üppigen Festivalprogramms zum Geburtstag gibt es in der Krise eine stark verkürzte Version der Festspiele mit aber immerhin vier Premieren. Von diesen zeigt 3sat am Samstag, 15. August 2020, um 20.15 Uhr "Elektra" von Richard Strauss mit Opernstar Asmik Grigorian. Am Samstag, 22. August 2020, steht um 21.45 Uhr die aktuelle Inszenierung des Salzburg-Klassikers "Jedermann" mit Tobias Moretti in der Hauptrolle und Caroline Peters als neue Buhlschaft auf dem Programm - beides Übernahmen vom ORF.

Wie trotzt Salzburg der Coronapandemie, wie gut ist das Sicherheitskonzept, und können die Besucherinnen und Besucher trotz aller Maßnahmen die Kunst genießen? Für eine "extra"-Ausgabe des 3sat-Magazins "Kulturzeit" unternimmt Salzburg-Fan und "Kulturzeit"-Moderator Peter Schneeberger einen Ausflug in die 100-jährige Festspielgeschichte und berichtet über die Höhen und Tiefen dieses wichtigen Klassik-Festivals. Er trifft Caroline Peters, spricht mit Sängerin Asmik Grigorian und mit der Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, für die ein Ausfallen des Jubiläums nicht zur Debatte stand. 3sat zeigt die Sendung am Samstag, 15. August 2020, um 19.20 Uhr in "Kulturzeit extra: Salzburg trotz(t) Corona. Besondere Festspiele zum 100-sten Jubiläum" (Erstausstrahlung).

Eine Woche später, am Samstag, 22. August 2020, 20.15 Uhr, präsentiert die österreichische Kulturjournalistin und Fernsehmoderatorin Barbara Rett in "Das Beste vom Besten - Opernhighlights der Salzburger Festspiele" ihre ganz persönlichen Highlights aus einem Jahrhundert Festspielgeschichte. Die Oper ist neben Schauspiel und Konzert fest in der DNA des Festivals verankert. So manche Weltkarriere hat im Großen Festspielhaus ihren Anfang genommen, allen voran jene von Anna Netrebko, die 2002 als Donna Anna in Mozarts "Don Giovanni" über Nacht zum Star wurde. Um 22.10 Uhr folgt die Dokumentation "Eine Stadt als Bühne - 100 Jahre Salzburger Festspiele".

Abgerundet wird das Salzburg-Programm im 3sat-Festspielsommer am Sonntag, 16. August 2020, um 10.55 Uhr mit "Salome" von 2018 sowie am Sonntag, 23. August 2020, 10.40 Uhr, mit Giuseppe Verdis Oper "Simon Boccanegra" aus dem vergangenen Jahr.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 15. August, 19.20 Uhr Kulturzeit extra: Salzburg trotz(t) Corona - Besondere Festspiele zum 100-sten Jubiläum Samstag, 15. August, 20.15 Uhr Elektra, Salzburger Festspiele 2020 Samstag, 15. August, 22.10 Uhr Eine Stadt als Bühne - 100 Jahre Salzburger Festspiele Sonntag, 16. August, 10.55 Uhr Salome, Salzburger Festspiele 2018 Musikdrama in einem Aufzug (1905) von Richard Strauss Samstag, 22. August, 20.15 Uhr Das Beste vom Besten - Opernhighlights der Salzburger Festspiele Samstag, 22. August, 21.45 Uhr Jedermann, Salzburger Festspiele 2020 Sonntag, 23. August, 10.40 Uhr Simon Boccanegra, Salzburger Festspiele 2019

Auch in Coronazeiten reist 3sat im Festspielsommer zu den großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele präsentieren sich derzeit anders und neu - 3sat ist dabei. Dort, wo es nicht möglich ist, können Klassikfans herausragende Konzerte und Opernhighlights aus den vergangenen Jahren erleben. Viele Konzerte und Aufführungen auch unter https://3sat.de.

