3sat

3sat zeigt den Dokumentarfilm "Maria by Callas": Zwei Menschen in einem

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 25. April 2020, 20.15 Uhr Deutsche Erstausstrahlung

Mit einem bislang unveröffentlichten Fernsehinterview aus dem Jahr 1970 und zehn ausgesungenen Arien zeigt der Film "Maria by Callas" von Tom Volf die ganze musikalische Strahlkraft der Sängerin Maria Callas. 3sat sendet die französische Fernsehproduktion aus dem Jahr 2017 am Samstag, 25. April 2020, um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.

Zwei Menschen, sagte die Sängerin, gebe es in ihr: Maria und die Callas. Die Frau, deren Schicksal es war, sich der Kunst zu opfern. Und die Sopranistin, die auf der Suche nach absoluter Vollkommenheit war. Maria Callas spricht in dem Dokumentarfilm von Tom Volf offen über sich selbst. Im Mittelpunkt des Films steht ein bislang unveröffentlichtes, persönliches Fernsehinterview der griechisch-amerikanischen Sängerin aus dem Jahr 1970, begleitet von zahlreichen privaten Aufnahmen und Briefauszügen. Mit insgesamt zehn ausgesungenen Arien nimmt sich der Film "Maria by Callas" die nötige Zeit, die musikalische Strahlkraft der Ausnahmesängerin Maria Callas wirken zu lassen.

Anhand von privaten Foto- und Super-8-Aufnahmen, Aufzeichnungen ihrer großen Auftritte von "Madame Butterfly" über "Tosca" bis "Norma" sowie ihrer Briefe, die von Eva Mattes gelesen werden, setzt sich das Mosaik eines Lebens im Dienste der hohen Kunst des Belcanto zusammen. Doch auch die private Liebestragödie mit dem griechischen Reeder Aristoteles Onassis, der sie für die Kennedy-Witwe Jackie verlassen hat, wird nicht ausgespart. Dabei geht es dem Dokumentarfilmer Tom Volf weniger um die Huldigung und die Spiegelung in der Presse des Weltstars Callas als vielmehr um ein authentisches Porträt der so unerreichbaren "Primadonna assoluta" des 20. Jahrhunderts.

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/Mariabycallas

Der Dokumentarfilm "Maria by Callas" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/jdn/

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell